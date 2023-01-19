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Tuba Büyüküstün paylaştı: Yaş: 22...

Tuba Büyüküstün, 18 yıl önce rol aldığı diziden bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşarak geçmişi andı. Ünlü oyuncunun 22 yaşında çekilen fotoğrafı takipçilerinden ilgi gördü

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  • Tuba Büyüküstün'den 18 yıl öncesine ait paylaşım: Yaş: 22... - Öne çıkan magazin haberleri

    Yönetmen ve oyuncu Onur Saylak ile 2011-2017 yılları arasında gerçekleştirdiği evlilikten Maya ve Toprak adında iki kızı bulunan Tuba Büyüküstün (40), paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Birçok projede rol alan Büyüküstün, 2004 yılında ilk bölümü yayınlanan 'Çemberimde Gül Oya' adlı diziden bir karesini paylaştı.
  • Tuba Büyüküstün'den 18 yıl öncesine ait paylaşım: Yaş: 22... - Öne çıkan magazin haberleri

    "YAŞ: 22..."

    Dizide 'Zarife' karakterine hayat veren oyuncu, 22 yaşındayken çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Tuba Büyüküstün, bu kareyi, "Yaş 22... 'Çemberimde Gül Oya', 'Zarife'..." notuyla takipçileriyle paylaştı. Büyüküstünün gönderisi sosyal medya kullanıcıları tarafından oldukça ilgi gördü.
  • Tuba Büyüküstün'den 18 yıl öncesine ait paylaşım: Yaş: 22... - Öne çıkan magazin haberleri

    "20'LERİM ÇOK SIKI ÇALIŞARAK GEÇTİ" DEMİŞTİ

    Öte yandan Tuba Büyüküstün, daha önce, "20’lerim çok sıkı çalışarak geçti. 30’larım çocuklarımla geçti. 40’larımı heyecanla bekliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

    "Hâlâ kendimi tanıma sürecindeyim" diyen ünlü oyuncu, "Sürekli değişiyorum. Birçok detayım var; birini tanımlasam öbürüne haksızlık etmiş olurum. Olduğum halimden gayet memnunum. Yargılarımla, hatalarımla, yaptıklarımla, yapamadıklarımla iyi ki böyleyim..." açıklamasında bulunmuştu.

    Fotoğraflar: Depo Photos, Instagram
  • Tuba Büyüküstün'den 18 yıl öncesine ait paylaşım: Yaş: 22... - Öne çıkan magazin haberleri

    Sosyal medyayı aktif kullananlar ünlüler, geçmişte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor. Kimi çocukluk hallerini, kimileri de çalıştıkları sektöre giriş yaptığı ilk yıllarındaki görüntülerini yayınlıyor. Bazen de fotoğraflar arşivlerden çıkıyor...
  • Tuba Büyüküstün'den 18 yıl öncesine ait paylaşım: Yaş: 22... - Öne çıkan magazin haberleri

    Asuman Dabak - Mahir İpek
  • Tuba Büyüküstün'den 18 yıl öncesine ait paylaşım: Yaş: 22... - Öne çıkan magazin haberleri

    Mahir İpek
  • Tuba Büyüküstün'den 18 yıl öncesine ait paylaşım: Yaş: 22... - Öne çıkan magazin haberleri

    Jessica May
  • Tuba Büyüküstün'den 18 yıl öncesine ait paylaşım: Yaş: 22... - Öne çıkan magazin haberleri

    Jessica May
  • Tuba Büyüküstün'den 18 yıl öncesine ait paylaşım: Yaş: 22... - Öne çıkan magazin haberleri

    Attila Özdemiroğlu
  • Tuba Büyüküstün'den 18 yıl öncesine ait paylaşım: Yaş: 22... - Öne çıkan magazin haberleri

    Attila Özdemiroğlu ile eşi Hepgül Özdemiroğlu ve kızları Lidya ile Lara
  • Tuba Büyüküstün'den 18 yıl öncesine ait paylaşım: Yaş: 22... - Öne çıkan magazin haberleri

    Emre Altuğ
  • Tuba Büyüküstün'den 18 yıl öncesine ait paylaşım: Yaş: 22... - Öne çıkan magazin haberleri

    Emre Altuğ
  • Tuba Büyüküstün'den 18 yıl öncesine ait paylaşım: Yaş: 22... - Öne çıkan magazin haberleri

    Nusret Gökçe
  • Tuba Büyüküstün'den 18 yıl öncesine ait paylaşım: Yaş: 22... - Öne çıkan magazin haberleri

    Nusret Gökçe
  • Tuba Büyüküstün'den 18 yıl öncesine ait paylaşım: Yaş: 22... - Öne çıkan magazin haberleri

    Vedat Milor
  • Tuba Büyüküstün'den 18 yıl öncesine ait paylaşım: Yaş: 22... - Öne çıkan magazin haberleri

    Vedat Milor
  • Tuba Büyüküstün'den 18 yıl öncesine ait paylaşım: Yaş: 22... - Öne çıkan magazin haberleri

    Nez
  • Tuba Büyüküstün'den 18 yıl öncesine ait paylaşım: Yaş: 22... - Öne çıkan magazin haberleri

    Nez
  • Tuba Büyüküstün'den 18 yıl öncesine ait paylaşım: Yaş: 22... - Öne çıkan magazin haberleri

    Ecem Çırpan
  • Tuba Büyüküstün'den 18 yıl öncesine ait paylaşım: Yaş: 22... - Öne çıkan magazin haberleri

    Ecem Çırpan
  • Tuba Büyüküstün'den 18 yıl öncesine ait paylaşım: Yaş: 22... - Öne çıkan magazin haberleri

    Demet Şener
  • Tuba Büyüküstün'den 18 yıl öncesine ait paylaşım: Yaş: 22... - Öne çıkan magazin haberleri

    Demet Şener
  • Tuba Büyüküstün'den 18 yıl öncesine ait paylaşım: Yaş: 22... - Öne çıkan magazin haberleri

    Serenay Sarıkaya
  • Tuba Büyüküstün'den 18 yıl öncesine ait paylaşım: Yaş: 22... - Öne çıkan magazin haberleri

    Serenay Sarıkaya
  • Tuba Büyüküstün'den 18 yıl öncesine ait paylaşım: Yaş: 22... - Öne çıkan magazin haberleri

    Civan Canova
  • Tuba Büyüküstün'den 18 yıl öncesine ait paylaşım: Yaş: 22... - Öne çıkan magazin haberleri

    Civan Canova
  • Tuba Büyüküstün'den 18 yıl öncesine ait paylaşım: Yaş: 22... - Öne çıkan magazin haberleri

    Cem Davran
  • Tuba Büyüküstün'den 18 yıl öncesine ait paylaşım: Yaş: 22... - Öne çıkan magazin haberleri

    Cem Davran
  • Tuba Büyüküstün'den 18 yıl öncesine ait paylaşım: Yaş: 22... - Öne çıkan magazin haberleri

    Teoman
  • Tuba Büyüküstün'den 18 yıl öncesine ait paylaşım: Yaş: 22... - Öne çıkan magazin haberleri

    Teoman
  • Tuba Büyüküstün'den 18 yıl öncesine ait paylaşım: Yaş: 22... - Öne çıkan magazin haberleri

    Murat Boz
  • Tuba Büyüküstün'den 18 yıl öncesine ait paylaşım: Yaş: 22... - Öne çıkan magazin haberleri

    Murat Boz

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