Tuba Büyüküstün paylaştı: Yaş: 22...

Yönetmen ve oyuncu Onur Saylak ile 2011-2017 yılları arasında gerçekleştirdiği evlilikten Maya ve Toprak adında iki kızı bulunan Tuba Büyüküstün (40), paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Birçok projede rol alan Büyüküstün, 2004 yılında ilk bölümü yayınlanan 'Çemberimde Gül Oya' adlı diziden bir karesini paylaştı.