Tuba Büyüküstün: Tezatların buluşması bazen çok şaşaalı olur - Magazin haberleri

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Uzun yıllar aşk yaşadığı Umut Evirgen ile yollarını yaklaşık dokuz ay önce ayıran Tuba Büyüküstün, Vogue Türkiye'ye kapak oldu. 38 yaşındaki Büyüküstün, çekimden kareleri Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Ünlü oyuncu, gönderilerine, "Tezatların buluşması bazen çok şaşaalı olur... Beklenmedik biçimde bütünleşiverirler... İnsanda alışagelmedik bir rahatlık ve huzur duygusu yaratır..." ifadelerini not düştü.

Maya ve Toprak adında iki kızı olan Tuba Büyüküstün'ün paylaşımları takipçileri tarafından 160 binden fazla beğeni aldı.

'AŞK' İDDİASI

Onur Saylak ile evliliğini 2017 yılında bitiren Tuba Büyüküstün'ün adı geçtiğimiz aylarda eski futbolcu Ali Güneş'in ardından oyuncu Ekin Mert Daymaz ile anılmıştı.

'KENDİMLE İLİŞKİ YAŞIYORUM'

Hakkında çıkan 'aşk' iddialarını yaptığı paylaşımla yalanlayan ünlü oyuncu, konuyla ilgili şunları söylemişti:

Biliyorum; bana aşkı yakıştırıyorsunuz. Adına, 'İlişki' diyorsunuz. Benim adıma mutlu oluyor ya da beni yeriyorsunuz... Ama ben, bu aralar kendimle bir ilişki yaşıyorum. Kendimle bitmeyen bir randevudayım. Kendi gözlerimin içine bakıyorum. Kendi ellerimi tutuyorum. Önce kendi ruhuma dokunmalı, aşkın kendisi olmalıyım.