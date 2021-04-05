Tuba Büyüküstün: Tezatların buluşması bazen çok şaşaalı olur

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFiskosTuba Büyüküstün: Tezatların buluşması bazen çok şaşaalı olur - Magazin haberleri
ABONE OL

Tuba Büyüküstün: Tezatların buluşması bazen çok şaşaalı olur

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, objektif karşısına geçti. İki çocuk annesi olan Büyüküstün, "Tezatların buluşması bazen çok şaşaalı olur... Beklenmedik biçimde bütünleşiverirler... İnsanda alışagelmedik bir rahatlık ve huzur duygusu yaratır" ifadelerini kullandı

Tuba Büyüküstün: Tezatların buluşması bazen çok şaşaalı olur - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Uzun yıllar aşk yaşadığı Umut Evirgen ile yollarını yaklaşık dokuz ay önce ayıran Tuba Büyüküstün, Vogue Türkiye'ye kapak oldu. 38 yaşındaki Büyüküstün, çekimden kareleri Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Ünlü oyuncu, gönderilerine, "Tezatların buluşması bazen çok şaşaalı olur... Beklenmedik biçimde bütünleşiverirler... İnsanda alışagelmedik bir rahatlık ve huzur duygusu yaratır..." ifadelerini not düştü.

Maya ve Toprak adında iki kızı olan Tuba Büyüküstün'ün paylaşımları takipçileri tarafından 160 binden fazla beğeni aldı.

'AŞK' İDDİASI

Onur Saylak ile evliliğini 2017 yılında bitiren Tuba Büyüküstün'ün adı geçtiğimiz aylarda eski futbolcu Ali Güneş'in ardından oyuncu Ekin Mert Daymaz ile anılmıştı.

'KENDİMLE İLİŞKİ YAŞIYORUM'

Hakkında çıkan 'aşk' iddialarını yaptığı paylaşımla yalanlayan ünlü oyuncu, konuyla ilgili şunları söylemişti:

Biliyorum; bana aşkı yakıştırıyorsunuz. Adına, 'İlişki' diyorsunuz. Benim adıma mutlu oluyor ya da beni yeriyorsunuz... Ama ben, bu aralar kendimle bir ilişki yaşıyorum. Kendimle bitmeyen bir randevudayım. Kendi gözlerimin içine bakıyorum. Kendi ellerimi tutuyorum. Önce kendi ruhuma dokunmalı, aşkın kendisi olmalıyım.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Burak Deniz koronavirüse yakalandı - Magazin haberleri
FİSKOSKoronavirüse yakalandı
Afra Saraçoğlu: Maddi sıkıntı beni erken olgunlaştırdı - Magazin haberleri
FİSKOS"Maddi sıkıntı beni erken olgunlaştırdı"
Gülben Ergen o sözlerini satışa çıkardı - Magazin haberleri
FİSKOSGülben Ergen o sözlerini satışa çıkardı
Burçin Terzioğlu'ndan makyajsız paylaşım - Magazin haberleri
FİSKOSMakyajsız Burçin
Berfu Yenenler doğum kilolarından kurtuldu - Magazin haberleri
FİSKOSDoğum kilolarından kurtuldu
Fikret Kuşkan üçüncü kez baba oldu - Magazin haberleri
FİSKOSÜçüncü kez baba oldu
Serenay Sarıkaya'nın 'kısıtlama' paniği! - Magazin haberleri
FİSKOSSerenay'ın 'kısıtlama' paniği!
Birce Akalay: Sokakta röportaj vermiyorum - Magazin haberleri
FİSKOS"Sokakta röportaj vermiyorum"
Oğuzhan Koç: Demet Özdemir'in de, oyunculuğunun da hastasıyım! Övgüler yağdırdı - Magazin haberleri
FİSKOS"Hastasıyım!"
Burcu Esmersoy: Orada bir hesap hatası var - Magazin haberleri
FİSKOS"Hesap hatası var!"