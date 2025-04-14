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        Haberler Gündem Güncel TÜBAF’tan TBMM Başkanı Kurtulmuş’a ziyaret: Gazetecilerin ailelerine gri pasaport talebi | Son dakika haberleri

        TÜBAF’tan TBMM Başkanı Kurtulmuş’a ziyaret: Gazetecilerin ailelerine gri pasaport talebi

        Ankara-Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) heyeti, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u makamında ziyaret etti. Federasyon Başkanı Sinan Burhan öncülüğünde gerçekleşen ziyarete, TÜBAF Yönetim Kurulu ve Yüksek İstişare Kurulu üyeleri de katıldı. Görüşmede, basın mensuplarının yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri detaylı bir şekilde ele alındı

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 14.04.2025 - 18:22 Güncelleme: 14.04.2025 - 18:25
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        Gazetecilerin ailelerine gri pasaport talebi
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        Ziyaret kapsamında TÜBAF Başkanı Sinan Burhan, TBMM Başkanı Kurtulmuş’a basın camiasının taleplerini içeren kapsamlı bir dosya sundu.

        GRİ PASAPORT TALEBİ

        Öne çıkan talepler arasında, gri pasaport uygulamasının yeniden değerlendirilerek, gazetecilerin eş ve çocuklarına da bu imkânın tanınması talep edildi.

        Ayrıca TÜRKSAT uydularından alınan hizmetlerin ücretlendirme modelinin gözden geçirilmesi gerektiği ifade edilerek, dolar bazlı ücretlendirme yerine Türk Lirası ile ödeme yapılmasının basın kuruluşlarının sürdürülebilirliği açısından önemli olduğu vurgulandı.

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        Ziyarette, kamu spotlarının ücretlendirilmesiyle yerel ve ulusal basın gelirlerinin artırılması, medya sektörüne yönelik kapsamlı yasal düzenlemeler yapılması ve yayıncıların yaşadığı telif hakkı problemleri de gündeme getirildi.

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, basın mensuplarının toplum adına üstlendiği sorumluluğun bilincinde olduklarını belirterek, çözüm noktasında gereken desteği sağlamaya hazır olduklarını ifade etti. Kurtulmuş, Türkiye Basın Federasyonu yönetimine başarılar dileyerek, bu tür görüşmelerin Meclis ile medya dünyası arasında daha güçlü bir köprü kurulmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

        Ziyaretin, basın sektöründeki sorunların çözümüne yönelik somut adımlar atılmasına vesile olması bekleniyor.

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