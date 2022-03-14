Tüfeğini temizlerken kendini vurdu 0:00 / 0:00

İHA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Danişmend Gazi Mahallesi Yerli Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana gelen olayda, iddiaya göre M.Ş. (30) tüfeğini temizlerken kendini vurdu.

Ailesinin ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan talihsiz adam ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri de olayın meydana geldiği evde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.