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Olayda 13 yaşındaki A.Ç., babası Ş.Ç.’nin sakladığı av tüfeğini buldu. Tüfeğe fişek koyan A.Ç. tetiği çekti ve telefonla oynayan kardeşi A.M.Ç.'yi vurdu.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, hayatını kaybeden A.M.Ç.'nin cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Otopsinin ardından 6 yaşındaki A.M.Ç. Gültepe Köyü’nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Tüfeğin sahibi baba Ş.Ç., gözaltına alınarak ifadesine başvuruldu. Bu arada A.Ç.’nin ilköğretim okulu öğrencisi olduğu, A.M.Ç.’nin ise bu yıl okula başlayacağı öğrenildi.