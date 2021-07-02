Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Tüfekle oynarken kardeşini vurdu! - Haberler
ABONE OL

Giresun'da feci olay! Tüfekle oynarken kardeşini vurdu

Giresun’un Görele ilçesi Gültepe Köyü'nde iki kardeşin tüfekle oyunu faciayla sonuçlandı. Olayda babasının sakladığı tüfeği bulan 13 yaşındaki A.Ç., aynı odada telefon ile oynayan kardeşini vurdu

Tüfekle oynarken kardeşini vurdu! - Haberler
HABERTURK.COM

Olayda 13 yaşındaki A.Ç., babası Ş.Ç.’nin sakladığı av tüfeğini buldu. Tüfeğe fişek koyan A.Ç. tetiği çekti ve telefonla oynayan kardeşi A.M.Ç.'yi vurdu.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, hayatını kaybeden A.M.Ç.'nin cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Otopsinin ardından 6 yaşındaki A.M.Ç. Gültepe Köyü’nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Tüfeğin sahibi baba Ş.Ç., gözaltına alınarak ifadesine başvuruldu. Bu arada A.Ç.’nin ilköğretim okulu öğrencisi olduğu, A.M.Ç.’nin ise bu yıl okula başlayacağı öğrenildi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ağrı'da midibüs devrildi: 1 ölü, 24 yaralı! - Haberler
GÜNDEM Ağrı'da midibüs devrildi: 1 ölü, 24 yaralı!
YER ADANA! Son dakika haberleri - Çifte cinayetin faili yakalandı!
GÜNDEM Adana'daki çifte cinayetin faili yakalandı!
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç serbest bırakıldı
GÜNDEM Burakcan Övüç serbest bırakıldı
15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz hangi güne denk geliyor?
GÜNDEM 15 Temmuz resmi tatil mi?
Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
GÜNDEM "Yıl sonunda bu rekoru kıracağız"
Beyrut patlamasında 3 eski bakan için flaş talep! - Haberler
GÜNDEM Beyrut patlamasında 3 eski bakan için flaş talep!
Ebru'nun şüpheli ölümünde tahliye kararı - Haberler
GÜNDEM Ebru'nun şüpheli ölümünde tahliye kararı
İFADESİ ŞAŞIRTI! Son Dakika: Semt pazarında özel düzenekle yakalandı! - Haberler
GÜNDEM Semt pazarında özel düzenekle yakalandı!
KORKUNÇ OLAY! Son dakika: Engellilere sopayla saldırdı! - Haberler
GÜNDEM Engellilere sopayla saldırdı!
Malatya'da bir apartmana karantina! - Haberler
GÜNDEM Malatya'da bir apartmana karantina!