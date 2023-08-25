Tuğçe Özbudak sağlık durumu hakkında konuştu
Bacağındaki uyuşukluk nedeniyle hastaneye giden ve "Ayağımda kısmi felç oluşmuş" diyen Tuğçe Özbudak, ameliyat oldu. Özbudak, sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendirdi
Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Tuğçe Özbudak, bacağındaki uyuşukluk nedeniyle hastaneye gitmişti. Muayenesinin ardından acil olarak ameliyata alınacağını öğrenen Özbudak, ayağında kısmı felç oluştuğunu söylemişti.
"UYUŞUKLUK SANDIĞIMIZDAN DA CİDDİYMİŞ"
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Tuğçe Özbudak, "Bacağımdaki uyuşukluk sandığımızdan da ciddiymiş ve acil ameliyata alacaklar beni. Bir fıtık patlağı... Sağ bacağımda yüzde 80 kuvvet kaybına sebep olmuş ve ayağımda kısmi felç oluşmuş" diyerek sevenlerinden dua istemişti.
AMELİYAT SONRASI AÇIKLAMA
Tuğçe Özbudak, ameliyat sonrası sevenlerini sağlık durumu hakkında bilgilendirdi. Hastane odasında çekilen fotoğrafını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan 41 yaşındaki oyuncu, "Ameliyatım güzel geçmiş çok şükür. Stay strong (Güçlü ol) Tuçi" ifadelerini kullandı.