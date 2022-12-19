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TÜİK Türkiye’nin nüfus oranını ve en çok tercih edilen bebek isimlerini açıkladı!

TÜİK Türkiye verilerini açıkladı. 2021 Türkiye verilerinde nüfus, yaş ve en çok tercih edilen bebek isimlerinin yanı sıra daha pek çok veri TÜİK tarafından duyuruldu. İşte, Türkiye'nin yeni nüfusu ve en çok kullanılan isimleri...

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  • TÜİK Türkiye’nin nüfus oranını ve en çok tercih edilen bebek isimlerini açıkladı!

    NÜFUS ORANI AÇIKLANDI

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Nüfus ve Konut Sayımı verilerini paylaştı. 1927 yılında yapılan genel nüfus sayımı sonucunda 13 milyon 658 bin 270 kişi olan Türkiye nüfusu, yıllar içinde sürekli artarak son 2021 verilerine göre 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı.
  • TÜİK Türkiye’nin nüfus oranını ve en çok tercih edilen bebek isimlerini açıkladı!

    KADIN ERKEK SAYISI EŞİTLENDİ

    Cinsiyete göre nüfus dağılımına bakıldığında ise, Cumhuriyetin ilk yıllarında önceki savaş döneminin etkisi ilk kadın nüfus erkek nüfus oranından daha fazla iken, yıllar içerisinde bu oran eşit büyüklüğe ulaştı.
  • TÜİK Türkiye’nin nüfus oranını ve en çok tercih edilen bebek isimlerini açıkladı!

    Erkek nüfus 1927’de 6 milyon 563 bin 879 kişi iken 2021 yılında bu oran 42 milyon 428 bin 101 kişi oldu. Kadın nüfus ise 1927’de 7 milyon 64 bin 391 kişi iken 2021 yılında 42 milyon 252 bin 172 kişi oldu.

    TÜİK verilerine göre, Türkiye’nin yıllara göre nüfus artışı incelendiğinde, 1935 yılında binde 21,1 olan yıllık nüfus artış hızı 2021 yılında binde 12,7 olduğu tespit edildi.
  • TÜİK Türkiye’nin nüfus oranını ve en çok tercih edilen bebek isimlerini açıkladı!

    TÜİK verilerine göre 1935, 1960, 2000 ve 2021 yılı nüfus piramitleri incelendiğinde sağlık alanında yaşanan gelişmeler, yaşam standartlarının artması ve nüfus yaş yapısının şekil değiştirmesiyle beraber yaş yapı oranı değişti.

    Türkiye’de yaşlı nüfus artış göstermiş, ortanca yaş yükselmiş, çocuk ve gençlerin toplam nüfus içindeki oranları azalmıştır.

    Türkiye hala oransal olarak yaşlı nüfus yapısına sahip ülkelere göre genç sayılsa bile yaşlı nüfus oranı giderek artıyor.
  • TÜİK Türkiye’nin nüfus oranını ve en çok tercih edilen bebek isimlerini açıkladı!

    EN POPÜLER ERKEK İSMİ YUSUF, KIZLARDA ZEYNEP OLDU

    Ülkemizde 2021 yılında doğan bebeklere verilen isimler incelendiğinde, erkeklerde Yusuf, kızlarda ise Zeynep ismi ilk sırada aldı.

    Erkek bebek

    1- Yusuf

    2- Alparslan

    3- Miraç

    4- Ömer Asaf

    5- Eymen

    6- Göktuğ

    7- Ömer

    8- Mustafa

    9- Aras

    10- Ali Asaf
  • TÜİK Türkiye’nin nüfus oranını ve en çok tercih edilen bebek isimlerini açıkladı!

    Kız bebek

    1- Zeynep

    2- Elif

    3- Asel

    4- Asya

    5- Defne

    6- Nehir

    7- Azra

    8- Zümra

    9- Eylül

    10- Ecrin
  • TÜİK Türkiye’nin nüfus oranını ve en çok tercih edilen bebek isimlerini açıkladı!

    Türkiye'de en fazla kullanılan isimler ise şöyle:

    Erkek

    1- Mehmet

    2- Mustafa

    3- Ahmet

    4- Ali

    5- Hüseyin

    6- Hasan

    7- Murat

    8- İbrahim

    9- Yusuf

    10- İsmail
  • TÜİK Türkiye’nin nüfus oranını ve en çok tercih edilen bebek isimlerini açıkladı!

    Kadın

    1- Fatma

    2- Ayşe

    3- Emine

    4- Hatice

    5- Zeynep

    6- Elif

    7- Meryem

    8- Merve

    9- Zehra

    10- Esra

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