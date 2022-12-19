Erkek nüfus 1927’de 6 milyon 563 bin 879 kişi iken 2021 yılında bu oran 42 milyon 428 bin 101 kişi oldu. Kadın nüfus ise 1927’de 7 milyon 64 bin 391 kişi iken 2021 yılında 42 milyon 252 bin 172 kişi oldu.

TÜİK verilerine göre, Türkiye’nin yıllara göre nüfus artışı incelendiğinde, 1935 yılında binde 21,1 olan yıllık nüfus artış hızı 2021 yılında binde 12,7 olduğu tespit edildi.