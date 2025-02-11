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        Haberler Gündem Politika Tülay Hatimoğulları: Öcalan önümüzdeki günlerde tarihi çağrı yapmaya hazırlanıyor | Son dakika haberleri

        Tülay Hatimoğulları: Öcalan önümüzdeki günlerde tarihi çağrı yapmaya hazırlanıyor

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Artık Kürt bir tehdit olmamalı, terör parantezi kapanmalı. Öcalan'ın paradigma diye tarif ettiği şey, demokratik siyaset üzerindeki bütün prangaların kalkmasıdır" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2025 - 13:55 Güncelleme: 11.02.2025 - 14:12
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        "Öcalan tarihi çağrı yapmaya hazırlanıyor"
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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Öcalan, önümüzdeki günlerde ülkenin kaderini değiştirebilecek tarihi bir çağrı yapacak. Bu çağrıyı Türkiye'de çatışmalarla şekillenen bir dönemi kapatıp barış ve demokrasi kapısının aralanması için yapıyor" dedi.

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin grup toplantısında konuştu.

        ABDULLAH ZEYDAN AÇIKLAMASI

        Bu karar Van halkının iradesini tanımamaktır. İktidar açıkça nifak tohumları ekmektedir. İktidar diyalogdan dönmek için bahane arıyor. Size rağmen barışı inşa etmek için mücadelemiz devam edecek.

        "ÖCALAN, ÜLKENİN KADERİNİ DEĞİŞTİREBİLECEK TARİHİ BİR ÇAĞRI YAPACAK"

        Öcalan, önümüzdeki günlerde ülkenin kaderini değiştirebilecek tarihi bir çağrı yapacak. Bu çağrıyı Türkiye'de çatışmalarla şekillenen bir dönemi kapatıp barış ve demokrasi kapısının aralanması için yapıyor. Kazanan sadece Kürt olmayacak 85 milyon olarak herkes kazanacak.100 yıllık Kürt meselesini şiddet ve çatışma düzeninden hukuki bir temele indirmek için hazırlığınız var mı? İktidarı üzerine düşen görevi yerine getirmek için acil çağırıyoruz. Tek taraflı barış olmaz. İktidarın planını açıklaması şarttır. Barıştan korkuyor musunuz? Biz olası bir çağrıdan sonra işimizin kolay olmadığının farkındayız. Biz DEM Parti olarak bu yolda yürümeye hazırız. Çözüm üretmek için bu yola talibiz.

        DEM Parti İmralı Heyetimiz, Barzani ile kapsamlı bir görüşme gerçekleştirecek. Heyetimiz bu temaslar sonucunda edineceği tecrübeleri Öcalan ile paylaşacak. İktidar bekası için Kürt sorununu kullandı. Artık Kürt bir tehdit olmamalı, terör parantezi kapanmalı. Öcalan'ın paradigma diye tarif ettiği şey, demokratik siyaset üzerindeki bütün prangaların kalkmasıdır."

        "15 ŞUBAT'A YETİŞMEYEBİLİR"

        Hatimoğulları, toplantı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu çağrı 15 Şubat’a yetişmeyebilir. Tahminimizce bu ay içerisinde tarihi bir çağrı gerçekleşebilir. İktidar, çözüm ve diyalogla ilgili yol haritalarını açıklamalı" dedi.

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