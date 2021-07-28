Soyer: Mültecilerle birlikte yaşıyoruz, herkes hazmetmeli

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Ege Son dakika: Tunç Soyer: Mültecilerle birlikte yaşıyoruz, herkes bunu hazmetmeli
ABONE OL

Tunç Soyer: Mültecilerle birlikte yaşıyoruz, herkes bunu hazmetmeli

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'de 150 bin mültecinin yaşadığını belirterek, "Bunu herkesin hazmetmesi ve bununla yaşamayı öğrenmemiz lazım" dedi.

Son dakika: Tunç Soyer: Mültecilerle birlikte yaşıyoruz, herkes bunu hazmetmeli
Soyer: Mültecilerle birlikte yaşıyoruz, herkes hazmetmeli
0:00 / 0:00

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sözleri sonrası başlayan tartışma hakkında açıklama yaptı.

FOX TV'de yayınlanan Çalar Saat programına konuk olan Soyer, "Kentsel Adalet Daire Başkanlığı kurduk, gündelik hayatlarında kolaylaştırıcı olmak, entegrasyon sağlamak için. Adalet arayışları, sağlık sorunları ne varsa bunlarla ilgilenen özel bir dairemiz var. Hayatın içinde onlarla beraber yaşıyoruz. Bunu herkesin hazmetmesi ve bununla devam etmeyi öğrenmemiz lazım" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

2021 PDR taban puanları nedir? PDR olan üniversiteler ve taban puanları
GÜNDEM 2021 PDR taban puanları nedir?
2021 Tıp Fakültesi taban puanları nedir? Tıp Fakültesi olan üniversiteler ve taban puanları listesi
GÜNDEM 2021 Tıp Fakültesi taban puanları nedir?
Güngören'de tahliye edilen binanın betonunda akılalmaz tespit!
GÜNDEM Tahliye edilen binada akılalmaz tespit!
Duygu araştırması
GÜNDEM Duygu araştırması
İYİ Parti lideri Akşener: Oyumuz yüzde 16 civarında, yüzde 20’ye çıkarmayı hedefliyoruz
GÜNDEM Akşener'den yüzde 20 oy hedefi
Antalya'da bir orman yangını daha çıktı! - Haberler
GÜNDEM Manavgat'ta ormanlık alanda yangın!
Beyoğlu'ndaki silahlı kavgada flaş gelişme! Dünürlerin kavgasında ölü sayısı 4'e çıktı! - Haberler
GÜNDEM Dünür dehşetinde ölü sayısı 4'e çıktı!
KORKUNÇ CİNAYET! 16 yaşındaki genç kızı 27 kez bıçaklayan katil zanlısı: "Psikolojim çok bozuktu" - Haberler
GÜNDEM "Birbirimizi bıçaklayalım" savunması!
Son dakika haberi Sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
GÜNDEM Sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
2021 YKS Eczacılık taban puanları! 2021 YKS Eczacılık bölümü başarı sıralaması ve kontenjan bilgileri...
GÜNDEM 2021 YKS Eczacılık taban puanları!