Soyer: Mültecilerle birlikte yaşıyoruz, herkes hazmetmeli 0:00 / 0:00

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sözleri sonrası başlayan tartışma hakkında açıklama yaptı.

FOX TV'de yayınlanan Çalar Saat programına konuk olan Soyer, "Kentsel Adalet Daire Başkanlığı kurduk, gündelik hayatlarında kolaylaştırıcı olmak, entegrasyon sağlamak için. Adalet arayışları, sağlık sorunları ne varsa bunlarla ilgilenen özel bir dairemiz var. Hayatın içinde onlarla beraber yaşıyoruz. Bunu herkesin hazmetmesi ve bununla devam etmeyi öğrenmemiz lazım" dedi.