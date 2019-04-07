Tunceli Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekât (JÖH) timleri tarafından merkez kırsalında operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi. Valilik açıklamasında;"Yapılan operasyon kapsamında teröristlere ait 1 mağara ve 1 silah deposu imha edilmiştir. Bu yerlerde, 8 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet makineli tabanca ve tabancaya ait şarjör, 1 adet Kanas keskin nişancı tüfeği, 7.62 mm ve 5.56 mm çapında binlerce mermi, yaklaşık 1 ton amonyum nitrat, 100 gr C-4 patlayıcı, 4 adet Kanas şarjörü, 20 adet av tüfeği mühimmatı, 1500 metre kablo, 20 adet koli bandı, 1 adet çadır, 2 adet av tüfeği namlu uzatması, 1 adet av tüfeği bakım kiti, 1 adet roket mühimmatı, 4 adet pil bloğu, 9 adet küçük tüp, 3 adet uyku tulumu, 1 adet güç kaynağı, 1 adet gündüz görüş dürbünü ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir" denildi.

Operasyonda 1.5 km uzunluğunda kablo da ele geçirildi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

İHA'da yer alan habere göre yapılan açıklamada, terörist unsurların bulunup, etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü de kaydedildi.