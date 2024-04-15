Tunceli'de istinat duvarından düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
Tunceli'de kaza yaptıktan sonra kontrolden çıkan ve yaklaşık 5 metre yükseklikteki istinat duvarından düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Tunceli'de kaza yaptıktan sonra kontrolden çıkan ve yaklaşık 5 metre yükseklikteki istinat duvarından düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
P. K. idaresindeki 62 AAG 435 plakalı otomobil, Atatürk Mahallesi Şehit Polis Memuru Nedip Cengiz Eker Caddesi Eğitimciler Kavşağı'nda A.M.A yönetimindeki 06 FH 9685 plakalı araçla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan P.K'nin kullandığı otomobil, yaklaşık 5 metre yükseklikteki istinat duvarından düşerek ders döndü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kadın sürücü P.K. ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Vücudunda kırıklar oluşan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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