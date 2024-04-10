Karların eridiği Munzur Dağları'nda mavi kardelenler ve süsenler açtı

İlçedeki Munzur Dağları’nın eteklerinde açan mavi kardelenler ve süsenler de görüntüleriyle güzel görüntüler oluşturdu.

Küçükbaş hayvanların da meralara çıkarıldığı ilçede, ormanlık ve dağlık alanlar baharın müjdecisi çiçeklerle renklendi.

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