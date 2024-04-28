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        Tunceli'de ormanlık alanda bozayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı

        Tunceli'nin Pülümür ilçesinde ormanlık alanda bozayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 22:18 Güncelleme: 28.04.2024 - 22:18
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        Tunceli'de ormanlık alanda bozayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı
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        Tunceli’nin Pülümür ilçesinde ormanlık alanda bozayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı Boğalı köyünde yaşayan Erdoğan Korkut, ormanlık arazide büyükbaş hayvanlarını otlatırken bozayı saldırısına uğradı.

        Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Korkut’u fark eden köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıkları Korkut’u ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Korkut’un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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