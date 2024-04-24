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        Tunceli'de kadınlar devlet desteğiyle istiridye mantarı üretip iş sahibi oldu

        SİDAR CAN EREN - Tunceli'de devlet desteğiyle kurulan tesiste mantar üretimi için bir araya gelen 11 kadın iş sahibi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 12:59 Güncelleme: 24.04.2024 - 13:01
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        Tunceli'de kadınlar devlet desteğiyle istiridye mantarı üretip iş sahibi oldu
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        SİDAR CAN EREN - Tunceli'de devlet desteğiyle kurulan tesiste mantar üretimi için bir araya gelen 11 kadın iş sahibi oldu.

        Kentte kadınlara istihdam sağlamak amacıyla İl Özel İdaresi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 2022'de "Üreten Kadınlar Güçlü Yarınlar Projesi" hayata geçirildi.

        Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde Fırat Kalkınma Ajansına sunulan proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylandıktan sonra 1 milyon 938 bin 420 lira destek aldı.

        Çalışmalar sonunda kentin Atatürk Mahallesi'ndeki tek katlı atıl bir bina, istiridye mantarı üretimi ve meyve kurutma tesisi haline getirildi.

        Tunceli Üreten Kadınlar Kooperatifi bünyesinde bir araya gelen 11 kadın da gerekli başvuru ve eğitimlerinin ardından tesiste çalışmaya başladı.

        Haftanın 5 günü tesise gelen kadınlar, istiridye mantarı üretimi için yoğun mesai harcıyor.

        Farklı illerden getirilen mantar kompostlarını tesisteki odalara yerleştiren kadınlar, daha sonra üretim alanındaki sıcaklığı, nemi ve ışığı nöbetleşe kontrol ediyor.

        Yaklaşık 1,5 aylık sürenin sonunda yeteri kadar büyüyen mantarlar, kadınların gruplar halinde çalışmasıyla hasat ediliyor.

        - "Mantar yetiştirme süreci 45 güne yayılıyor"

        Kooperatif Başkanı Ceren Yıldız, AA muhabirine, Tunceli'de kadınlara yönelik iş olanaklarının kısıtlı olduğunu söyledi.

        Mantar tesisindeki kompostların Afyonkarahisar'dan temin edildiğini belirten Yıldız, "İlerleyen süreçte eğer hayata geçirebilirsek kendi kompostlarımızı yapacağız. Mantar yetiştirme süreci 45 güne yayılıyor. 10-15 günlük uyku modu sonrası kompostlarda hareketlilik başlıyor ve biz de mantar kompostlarına 10-15 santimetrelik çizikler atıyoruz. Bu uygulamadan sonra küçük küçük mantarlar oluşuyor ve gelişim süreci başlıyor." dedi.

        Yıldız, tesisteki kompostlardan belirli aralıklarla mantar topladıklarını dile getirerek, "Bu ürünlerin satışını genellikle Tunceli'de yapıyoruz. Şu anda ürün pazarlamada herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Gelecek yıllarda kapasitemizi genişletmeyi ve çalışan kadın sayısını artırmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Gülçin Atan da tesisin kurulmasıyla iş sahibi olduğunu ve aile bütçesine katkı sunduğunu anlattı.

        Üretim yapmaktan dolayı mutlu olduğunu aktaran Atan, "Belirli aralıklarla istiridye mantarlarımıza ait kompostlarımız tesisimize geliyor ve onları yerlerine yerleştiriyoruz. Ardından mantarların sağlıklı bir şekilde gelişmesi ve büyümesi için bazı çalışmalar yürütüyoruz. Hasat zamanında da tüm kadın arkadaşlarımızla kolları sıvayıp ürünleri topluyoruz." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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