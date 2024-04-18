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        Tunceli'de teröristlerce kullanılan 8 sığınak imha edildi

        Tunceli'nin Hozat ilçesinde düzenlenen operasyonda, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 8 sığınak imha edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 18:30 Güncelleme: 18.04.2024 - 18:30
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        Tunceli'de teröristlerce kullanılan 8 sığınak imha edildi
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        Tunceli'nin Hozat ilçesinde düzenlenen operasyonda, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 8 sığınak imha edildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Atnalı, Kurudere Mahallesi, Kurt Tepeleri, Beşik Tepe, Meteris Tepe ve Tahar Çayı bölgelerinde terör örgütlerine yönelik "Şehit Savcı Murat Uzun Operasyonu" düzenledi.

        Arazide arama yapan güvenlik güçleri, dağlık alanda teröristlerce kullanıldığı belirlenen 8 sığınak tespit etti.

        Mağaralardaki aramalarda, 3 el yapımı patlayıcı düzeneği, 9 pil bloğu, 5 büyük tüp, 2 küçük tüp, 2 akü ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

        Güvenlik güçleri, delil niteliğindeki malzemelere el koyup sığınakları kullanılamaz hale getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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