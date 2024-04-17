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        Tunceli'nin yüksek rakımlarında üretilen "Munzur Balı" coğrafi işaret aldı

        Tunceli'de yüksek rakımda yetişen çok sayıda çiçek ve bitkiden üretilen "Munzur Balı" coğrafi işaretle tescillendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 12:35 Güncelleme: 17.04.2024 - 12:35
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        Tunceli'nin yüksek rakımlarında üretilen "Munzur Balı" coğrafi işaret aldı
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        Tunceli'de yüksek rakımda yetişen çok sayıda çiçek ve bitkiden üretilen "Munzur Balı" coğrafi işaretle tescillendi.

        Kentte yıllardır üretimi yapılan balın tescillenmesi için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından girişimde bulunuldu.

        Başvuruyu değerlendiren Türk Patent ve Marka Kurumu yörede üretilen bala "Munzur Balı" adıyla coğrafi işaret verdi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Suat Pala da tescil çalışmalarıyla ilgili Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ile makamında görüştü.

        Pala, gerekli bilgilendirme sonrası Tekbıyıkoğlu'na coğrafi işaret tescil belgesini takdim etti.

        Tekbıyıkoğlu, programda, Tunceli'de arı yetiştiriciliğinin yaygın yapıldığını söyledi.

        Bölgede her yıl tonlarca bal üretildiğini belirten Tekbıyıkoğlu, "Munzur Balı'nın üretiminde ve pazarlanmasında kalite standartlarının korunması ve geliştirilmesi için gayret gösteren herkesi tebrik ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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