Tunceli'de elektrik akımına kapılan kişi yaralandı
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde elinde taşıdığı oltanın yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılan kişi yaralandı.
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde elinde taşıdığı oltanın yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılan kişi yaralandı.
Pulur Mahallesi'nde yaşayan Ersin A, balık tutmak için oltasıyla Camgöz köyü mevkisindeki Munzur Çayı kıyısına gitti.
Bir süre su kıyısında vakit geçirdikten sonra ağaçlık alanda yürüyen Ersin A'nın elinde taşıdığı yaklaşık 6 metre uzunluğundaki oltası yüksek gerilim hattına temas etti.
Elektrik akımına kapılarak ayaklarından yaralanan Ersin A, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ersin A, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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