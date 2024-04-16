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        Tunceli'de elektrik akımına kapılan kişi yaralandı

        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde elinde taşıdığı oltanın yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılan kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 18:29 Güncelleme: 16.04.2024 - 18:29
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        Tunceli'de elektrik akımına kapılan kişi yaralandı
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        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde elinde taşıdığı oltanın yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılan kişi yaralandı.

        Pulur Mahallesi'nde yaşayan Ersin A, balık tutmak için oltasıyla Camgöz köyü mevkisindeki Munzur Çayı kıyısına gitti.

        Bir süre su kıyısında vakit geçirdikten sonra ağaçlık alanda yürüyen Ersin A'nın elinde taşıdığı yaklaşık 6 metre uzunluğundaki oltası yüksek gerilim hattına temas etti.

        Elektrik akımına kapılarak ayaklarından yaralanan Ersin A, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ersin A, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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