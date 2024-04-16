Tunceli'de elektrik akımına kapılan kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bir süre su kıyısında vakit geçirdikten sonra ağaçlık alanda yürüyen Ersin A'nın elinde taşıdığı yaklaşık 6 metre uzunluğundaki oltası yüksek gerilim hattına temas etti.

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