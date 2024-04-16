Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Ölen Savaş'ın sevgilisi: Dengemi kaybedince balkondan düştüm, birinin daha yerde olduğunu gördüm

        TUNCELİ'de sağlık memuru Savaş Kazikoğlu'nun (30) balkondan düşerek ölümüne ilişkin soruşturmada ifade veren doktor sevgilisi Türkan B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 18:03 Güncelleme: 16.04.2024 - 18:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ölen Savaş'ın sevgilisi: Dengemi kaybedince balkondan düştüm, birinin daha yerde olduğunu gördüm
        ABONE OL
        ABONE OL

        TUNCELİ'de sağlık memuru Savaş Kazikoğlu'nun (30) balkondan düşerek ölümüne ilişkin soruşturmada ifade veren doktor sevgilisi Türkan B. (29), "Evimde buluştuk, alkol aldık. İlerleyen saatlerde alkolü fazla kaçırmışım. Savaş ile aramızda bir tartışma çıktı. Bir süre sonra salonun camını açarak balkona çıktım, aniden dengemi kaybettim ve düştüm. Sonra birinin daha yerde olduğunu gördüm. Savaş olduğunu fark ettim" dedi.

        Olay, gece saatlerinde Ovacık ilçesi Kandolar Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında meydana geldi. Her ikisi de Ovacık Devlet Hastanesi'nde çalışan sağlık memuru Savaş Kazikoğlu ile doktor sevgilisi Türkan B., iddiaya göre bulundukları binanın 2'nci kat balkonundan düştü. Düşen 2 kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Ovacık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Savaş Kazikoğlu hayatını kaybetti; Tunceli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Türkan B.'nin vücudunda kırıklar oluştuğu belirlendi.

        ÇOK SAYIDA NÖROLOJİK HAP ELE GEÇİRİLDİ

        Ovacık Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında; olayın yaşandığı evde inceleme yapıldı. Fransız tipi balkon korkuluklarının kırıldığı tespit edilirken, evde yapılan aramada çok sayıda nörolojik hap ele geçirildi. Psikolojik tedavi gören, daha önce intihar girişiminde bulunan Türkan B. ilk ifadesinde, "Savaş ile sevgiliydik. Akşam benim evimde buluştuk, alkol aldık. İlerleyen saatlerde alkolü fazla kaçırmışım. Savaş ile aramızda bir tartışma çıktı. Bir süre sonra salonun camını açarak balkona çıktım, aniden dengemi kaybettim ve düştüm. Sonra birinin daha yerde olduğunu gördüm. Savaş olduğunu fark ettim" dedi.

        GÖZALTI KARARI VERİLDİ

        Tedavisi süren Türkan B. hakkında gözaltı kararı verilirken, hayatını kaybeden Savaş Kazikoğlu'nun ailesi de suç duyurusunda bulundu. Olaya ilişkin Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da "İlimiz Ovacık İlçe Devlet Hastanesi'nde memur olarak görev yapan çalışma arkadaşımız Savaş Kazikoğlu Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah'tan rahmet ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiasına baş sağlığı dileriz" denildi.

        Soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail-İran geriliminde son gelişmeler neler?
        İsrail-İran geriliminde son gelişmeler neler?
        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Gündemde sıcak konular
        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Gündemde sıcak konular
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Kocaeli Valiliği'nden açıklama... 'Sınırı aşan' 3 polis görevden uzaklaştırıldı!
        Kocaeli Valiliği'nden açıklama... 'Sınırı aşan' 3 polis görevden uzaklaştırıldı!
        İran medyası İsrail saldırısının ayrıntılarını yazdı
        İran medyası İsrail saldırısının ayrıntılarını yazdı
        Golden Gate Gazze için trafiğe kapatıldı
        Golden Gate Gazze için trafiğe kapatıldı
        Galatasaray kâr açıkladı
        Galatasaray kâr açıkladı
        Erken yaşta makyaj yapanlara uyarı!
        Erken yaşta makyaj yapanlara uyarı!
        Johnny Depp kale alıyor
        Johnny Depp kale alıyor
        "Programımızı daha da güçlendireceğiz"
        "Programımızı daha da güçlendireceğiz"
        Nadir görülen 'Doğu Cılıbıtı' böyle görüntülendi
        Nadir görülen 'Doğu Cılıbıtı' böyle görüntülendi
        Kirayı elden ödeyen kiracı hem evinden oldu hem borçlu çıktı
        Kirayı elden ödeyen kiracı hem evinden oldu hem borçlu çıktı
        Icardi, Alex'in rekoruna göz dikti!
        Icardi, Alex'in rekoruna göz dikti!
        Bayram ziyaretinde dehşet! Polis memuru eşini öldürdü!
        Bayram ziyaretinde dehşet! Polis memuru eşini öldürdü!
        Mevsimsel alerjisi olanların uzak durması gereken 10 durum!
        Mevsimsel alerjisi olanların uzak durması gereken 10 durum!
        Kan donduran ihbar... "Birini öldürdüm gelin!"
        Kan donduran ihbar... "Birini öldürdüm gelin!"
        Dün boşanma dilekçesini geri çekti bugün öldürüldü
        Dün boşanma dilekçesini geri çekti bugün öldürüldü
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu
        Uzman çavuş sağlık çalışanını böyle ısırmış!
        Uzman çavuş sağlık çalışanını böyle ısırmış!

        Benzer Haberler

        Tunceli'de balkondan düşen sağlık memuru öldü, doktor yaralandı
        Tunceli'de balkondan düşen sağlık memuru öldü, doktor yaralandı
        Evin balkonundan düşen sağlık memuru öldü, doktor yaralı
        Evin balkonundan düşen sağlık memuru öldü, doktor yaralı
        Tunceli'de istinat duvarından düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Tunceli'de istinat duvarından düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Tunceli'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
        Tunceli'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
        Tunceli'de köylüler "baharın müjdecisi" oğlak ve kuzulara özenle bakıyor
        Tunceli'de köylüler "baharın müjdecisi" oğlak ve kuzulara özenle bakıyor
        Munzur Vadisi'nde kış uykusundan uyanan bozayı ve yavruları dronla görüntül...
        Munzur Vadisi'nde kış uykusundan uyanan bozayı ve yavruları dronla görüntül...