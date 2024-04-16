Tunceli'de balkondan düşen sağlık memuru öldü, doktor yaralandı

Polis, olayın nasıl gerçekleştiğini tespit etmek için çalışma başlattı.

Vücudunda kırıklar oluşan kadın doktor ise tedavisi için Tunceli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Sağlık personeli burada müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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