Tunceli'de ilkbaharın gelişiyle ters laleler açtı
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, ilkbaharın gelişiyle bir evin bahçesinde açan ters laleler güzel görüntü oluşturdu.
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, ilkbaharın gelişiyle bir evin bahçesinde açan ters laleler güzel görüntü oluşturdu.
Kış mevsiminin çetin geçtiği ilçede, karların erimesiyle ovalar ve tarım arazileri yeşilin tonlarına büründü.
Yüksek kesimlerin halen karla kaplı olduğu ilçede, bazı alanlar çiğdem, nergis, sümbül, küre ve kar çiçekleriyle renklendi.
Pulur Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde de "ağlayan gelin" olarak nitelendirilen ters laleler açtı.
Kırmızı renkleriyle görenlerin ilgisini çeken laleler, dünyanın en nadide çiçeklerinden biri sayılıyor.
Munzur ve Mercan dağlarının yüksek kesimlerinde de doğal yetişen lalelerin 15-20 günlük ömrü bulunuyor.
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