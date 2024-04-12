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        Tunceli'de ilkbaharın gelişiyle ters laleler açtı

        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, ilkbaharın gelişiyle bir evin bahçesinde açan ters laleler güzel görüntü oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 11:14 Güncelleme: 12.04.2024 - 11:14
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        Tunceli'de ilkbaharın gelişiyle ters laleler açtı
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        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, ilkbaharın gelişiyle bir evin bahçesinde açan ters laleler güzel görüntü oluşturdu.

        Kış mevsiminin çetin geçtiği ilçede, karların erimesiyle ovalar ve tarım arazileri yeşilin tonlarına büründü.

        Yüksek kesimlerin halen karla kaplı olduğu ilçede, bazı alanlar çiğdem, nergis, sümbül, küre ve kar çiçekleriyle renklendi.

        Pulur Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde de "ağlayan gelin" olarak nitelendirilen ters laleler açtı.

        Kırmızı renkleriyle görenlerin ilgisini çeken laleler, dünyanın en nadide çiçeklerinden biri sayılıyor.

        Munzur ve Mercan dağlarının yüksek kesimlerinde de doğal yetişen lalelerin 15-20 günlük ömrü bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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