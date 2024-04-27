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        Heyelan nedeniyle kapanan Tunceli-Erzincan kara yolu yeniden ulaşıma açıldı

        Heyelan nedeniyle kapanan Tunceli-Erzincan kara yolu, ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 18:46 Güncelleme: 27.04.2024 - 18:46
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        Heyelan nedeniyle kapanan Tunceli-Erzincan kara yolu yeniden ulaşıma açıldı
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        Heyelan nedeniyle kapanan Tunceli-Erzincan kara yolu, ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

        Kentin bazı noktalarında öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

        Yağış nedeniyle Tunceli-Erzincan kara yolunun 26. kilometresinde heyelan meydana geldi.

        İhbar üzerine bölgeye Karayolları 86. Şube Şefliğine bağlı ekipler yönlendirildi.

        Ekiplerin iş makineleri yardımıyla toprak ve kaya parçalarını temizlemesinin ardından kara yolunda yeniden ulaşım sağlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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