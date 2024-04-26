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        Tunceli'de kuyuya düşen oğlak kurtarıldı

        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde kuyuya düşen oğlak, belediye ekipleri tarafından çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 11:46 Güncelleme: 26.04.2024 - 12:45
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        Tunceli'de kuyuya düşen oğlak kurtarıldı
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        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde kuyuya düşen oğlak, belediye ekipleri tarafından çıkarıldı.

        Emre Balcı'ya ait bir oğlak arazide otlarken yaklaşık 5 metre derinliğindeki kuyuya düştü.

        Hayvanı kendi imkanlarıyla çıkaramayan Balcı, durumu belediye ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, hayvanı halat yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı.

        Balcı, ekiplere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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