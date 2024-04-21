Tunceli'de camide çıkan yangın söndürüldü
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde camide çıkan yangın hasara neden oldu.
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde camide çıkan yangın hasara neden oldu.
İlçeye bağlı Cihangir köyündeki camide sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında caminin bazı alanları kullanılamaz hale geldi.
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