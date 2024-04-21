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        Tunceli'de camide çıkan yangın söndürüldü

        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde camide çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 11:36 Güncelleme: 21.04.2024 - 11:36
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        Tunceli'de camide çıkan yangın söndürüldü
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        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde camide çıkan yangın hasara neden oldu.

        İlçeye bağlı Cihangir köyündeki camide sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangında caminin bazı alanları kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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