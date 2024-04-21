Tunceli'de camide çıkan yangın söndürüldü

İlçeye bağlı Cihangir köyündeki camide sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde camide çıkan yangın hasara neden oldu.

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