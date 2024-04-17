Tunceli'de karın eridiği dağ eteklerinde bahar çiçekleri açtı

Yöredeki bazı doğaseverler de rotalarını dağlara çevirerek çiçeklerin arasında vakit geçirdi.

İlçede karın erimeye başladığı Munzur Dağları'nın etekleri de süsen, kırmızı lale ve kar çiçekleriyle renklendi.

Sarp dağlar ve meşe ormanlarıyla kaplı Ovacık ilçesi, doğal güzellikleriyle her mevsim dikkati çekiyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.