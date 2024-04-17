Tunceli'nin Munzur Dağları'nda yaşayan yaban keçileri sürü halinde görüntülendi

İlçenin kuzeyinde yer alan Munzur Dağları'nın eteklerini de avlanması yasak olan yaban keçileri mesken tuttu.

Havaların iyice ısındığı ilçede, ormanlık ve dağlık alanlarda bazı böcek, sürüngen ve kelebek türleri ortaya çıktı, bozayılar kış uykusundan uyandı.

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