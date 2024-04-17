Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Oltası yüksek gerilim hattıyla temas edince akıma kapılarak yaralandı

        TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde balık tutmaya gittiği nehir kenarında oltası yüksek gerilim hattıyla temas eden Ersin Akgün (40), akıma kapılıp, yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 13:42 Güncelleme: 17.04.2024 - 13:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Oltası yüksek gerilim hattıyla temas edince akıma kapılarak yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TUNCELİ’nin Ovacık ilçesinde balık tutmaya gittiği nehir kenarında oltası yüksek gerilim hattıyla temas eden Ersin Akgün (40), akıma kapılıp, yaralandı.

        Olay, sabah saatlerinde Ovacık ilçesine bağlı Camgöz köyünde meydana geldi. Bölgeden geçen Munzur Nehri’nin kenarına inerek balık tutmak isteyen Ersin Akgün’ün taşıdığı 6 metrelik sırık oltası, yüksek gerilim hattına temas etti. Elektrik akımına kapılan Akgün, ayakkabılarını çıkarıp ayaklarını toprağa koyarak, durumu 112 Çağrı Merkezi ile yakınlarına bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Akgün, ilk müdahalenin ardından Ovacık İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradan da Tunceli Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedaviye alındı. Ayaklarından yaralanan Akgün’ün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez"
        "Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez"
        39 yıl hapisle aranıyordu! O anlar kamerada!
        39 yıl hapisle aranıyordu! O anlar kamerada!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        Ölen adamı bankaya getirerek kredi çekmeye çalıştı!
        Ölen adamı bankaya getirerek kredi çekmeye çalıştı!
        İşte Metin Akpınar'ın yasak aşkı
        İşte Metin Akpınar'ın yasak aşkı
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        Yarından itibaren... Kritik uyarı! Sağanak geliyor!
        Yarından itibaren... Kritik uyarı! Sağanak geliyor!
        Öncesi ve sonrasını böyle paylaştı!
        Öncesi ve sonrasını böyle paylaştı!
        9 kişi ölmüştü! İşte kavganın baş şüphelisinin ifadesi!
        9 kişi ölmüştü! İşte kavganın baş şüphelisinin ifadesi!
        Kayıp kale bulundu!
        Kayıp kale bulundu!
        TFF'de seçim kaosu!
        TFF'de seçim kaosu!
        Sivas-İstanbul YHT seferleri başlıyor
        Sivas-İstanbul YHT seferleri başlıyor
        Yapay zekâ güzeli seçiliyor
        Yapay zekâ güzeli seçiliyor
        'Baba vücudu' baklava kasını yendi
        'Baba vücudu' baklava kasını yendi
        Dikkat! Kapıda kalabilirsiniz
        Dikkat! Kapıda kalabilirsiniz
        Yunus Akgün'ün rotası yurt dışı!
        Yunus Akgün'ün rotası yurt dışı!
        El altından kullananı çok!
        El altından kullananı çok!
        Yılmaz: Kamuda tasarruf öncelikli bir konu
        Yılmaz: Kamuda tasarruf öncelikli bir konu
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"

        Benzer Haberler

        Tunceli'nin Munzur Dağları'nda yaşayan yaban keçileri sürü halinde görüntül...
        Tunceli'nin Munzur Dağları'nda yaşayan yaban keçileri sürü halinde görüntül...
        Tunceli'nin yüksek rakımlarında üretilen "Munzur Balı" coğrafi işaret aldı
        Tunceli'nin yüksek rakımlarında üretilen "Munzur Balı" coğrafi işaret aldı
        Tunceli'de elektrik akımına kapılan kişi yaralandı
        Tunceli'de elektrik akımına kapılan kişi yaralandı
        Ölen Savaş'ın sevgilisi: Dengemi kaybedince balkondan düştüm, birinin daha...
        Ölen Savaş'ın sevgilisi: Dengemi kaybedince balkondan düştüm, birinin daha...
        Tunceli'de balkondan düşen sağlık memuru öldü, doktor yaralandı
        Tunceli'de balkondan düşen sağlık memuru öldü, doktor yaralandı
        Evin balkonundan düşen sağlık memuru öldü, doktor yaralı
        Evin balkonundan düşen sağlık memuru öldü, doktor yaralı