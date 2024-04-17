Oltası yüksek gerilim hattıyla temas edince akıma kapılarak yaralandı

Olay, sabah saatlerinde Ovacık ilçesine bağlı Camgöz köyünde meydana geldi. Bölgeden geçen Munzur Nehri’nin kenarına inerek balık tutmak isteyen Ersin Akgün’ün taşıdığı 6 metrelik sırık oltası, yüksek gerilim hattına temas etti. Elektrik akımına kapılan Akgün, ayakkabılarını çıkarıp ayaklarını toprağa koyarak, durumu 112 Çağrı Merkezi ile yakınlarına bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Akgün, ilk müdahalenin ardından Ovacık İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradan da Tunceli Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedaviye alındı. Ayaklarından yaralanan Akgün’ün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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