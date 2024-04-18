Tunceli'de PKK'nın kullandığı 8 sığınak imha edildi

TUNCELİ'de jandarma ekiplerince düzenlenen 'Şehit Savcı Murat Uzun' operasyonunda terör örgütü PKK'nın kullandığı 8 sığınak, içerisinde 3 el yapımı patlayıcı düzeneği ve yaşam malzemeleri imha edildi. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, "Turizmin yeni adresi Tunceli'de terörün kalıntılılarını süpürmeye devam ediyoruz" dedi.

Tunceli'de, bahar aylarının gelişiyle İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı yaklaşık 1000 kişilik ekip ile Hozat ilçesi Atnalı Anabarınma Alanı Kuru Dere Mahallesi, Kurt Tepeleri, Beşik Tepe, Meteris Tepe ve Tahar Çayı bölgelerinde 'Şehit Savcı Murat Uzun' operasyonu düzenlendi. Hassas burunlu köpeklerin de yer aldığı operasyonda kırsal alanlarda yapılan aramalarda, terör örgütü PKK'nın kullandığı 8 sığınak tespit edildi. Delil niteliği taşıyanlara el konulurken sığınaklar ve diğer malzemeler imha edildi. Operasyon anı ise jandarma ekiplerinin kullandığı aksiyon kamerasına yansıdı. Operasyonla ilgili konuşan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, "Turizmin yeni adresi Tunceli’de terörün kalıntılılarını süpürmeye devam ediyoruz" dedi.