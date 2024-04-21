Tunceli'de askeri helikopter, camide çıkan yangın için havalandı
TUNCELİ'nin Çemişgezek ilçesinde camide çıkan yangın, itfaiye ve askeri helikopterle bölgeye sevk edilen jandarma ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
TUNCELİ’nin Çemişgezek ilçesinde camide çıkan yangın, itfaiye ve askeri helikopterle bölgeye sevk edilen jandarma ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, öğle saatlerinde Çemişgezek ilçesine bağlı 30 haneli Cihangir köyünde meydana geldi. Köydeki camide, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine Çemişgezek ve Erzincan Kemaliye Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına ayrıca, İl Jandarma Komutanlığı’na ait Skorsky tipi helikopterle jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında cami ile bir ev kullanılmaz hale gelirken, çıkış nedenini belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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