Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Tunceli'de askeri helikopter, camide çıkan yangın için havalandı

        TUNCELİ'nin Çemişgezek ilçesinde camide çıkan yangın, itfaiye ve askeri helikopterle bölgeye sevk edilen jandarma ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 19:30 Güncelleme: 21.04.2024 - 19:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tunceli'de askeri helikopter, camide çıkan yangın için havalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TUNCELİ’nin Çemişgezek ilçesinde camide çıkan yangın, itfaiye ve askeri helikopterle bölgeye sevk edilen jandarma ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangın, öğle saatlerinde Çemişgezek ilçesine bağlı 30 haneli Cihangir köyünde meydana geldi. Köydeki camide, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine Çemişgezek ve Erzincan Kemaliye Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına ayrıca, İl Jandarma Komutanlığı’na ait Skorsky tipi helikopterle jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında cami ile bir ev kullanılmaz hale gelirken, çıkış nedenini belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sevgilisinin önünde küçük düşünce kurşun yağdırdı
        Sevgilisinin önünde küçük düşünce kurşun yağdırdı
        Maçta heyecan devam ediyor!
        Maçta heyecan devam ediyor!
        Tokat'taki depremde kaplıca suyunun sıcaklığı arttı!
        Tokat'taki depremde kaplıca suyunun sıcaklığı arttı!
        Dünyanın en lüks 10 havalimanı
        Dünyanın en lüks 10 havalimanı
        Avustralyalı siyasetçiler ile Musk arasında gerginlik
        Avustralyalı siyasetçiler ile Musk arasında gerginlik
        Hastane tuvaletinde gizli kamera skandalı
        Hastane tuvaletinde gizli kamera skandalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'a kritik ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'a kritik ziyaret
        Eşini sırtında taşıdı
        Eşini sırtında taşıdı
        8 gezegenin hepsi hiç hizalandı mı?
        8 gezegenin hepsi hiç hizalandı mı?
        Polisi tehdit edip silah çeken belediye temizlik işleri müdürü tutuklandı
        Polisi tehdit edip silah çeken belediye temizlik işleri müdürü tutuklandı
        Giresun'da 50 metreden dökülen şelale doğa tutkunlarının yeni rotası
        Giresun'da 50 metreden dökülen şelale doğa tutkunlarının yeni rotası
        Hasan Arat, Habertürk'e konuştu!
        Hasan Arat, Habertürk'e konuştu!
        Seri katil Atalay Filiz'i yakalatan önemli detay!
        Seri katil Atalay Filiz'i yakalatan önemli detay!
        İki caninin para isteğini geri çevirince öldürüldü!
        İki caninin para isteğini geri çevirince öldürüldü!
        "Annem hesabını soracak"
        "Annem hesabını soracak"
        Bölge bölge yazlık kiraları
        Bölge bölge yazlık kiraları
        Küresel ısınma çocukları hasta ediyor
        Küresel ısınma çocukları hasta ediyor
        "Herkese kendi hayatında mutluluklar"
        "Herkese kendi hayatında mutluluklar"
        Bizim de Dormen'imiz var
        Bizim de Dormen'imiz var
        Çelişkilerle dolu bir güzellik ideali: Bronzluk
        Çelişkilerle dolu bir güzellik ideali: Bronzluk

        Benzer Haberler

        Tunceli'de camide çıkan yangın söndürüldü
        Tunceli'de camide çıkan yangın söndürüldü
        Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu, Pülümür'deki helikopter kazasında şehit olanla...
        Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu, Pülümür'deki helikopter kazasında şehit olanla...
        Tunceli'de PKK'nın kullandığı 8 sığınak imha edildi
        Tunceli'de PKK'nın kullandığı 8 sığınak imha edildi
        Tunceli'de teröristlerce kullanılan 8 sığınak imha edildi
        Tunceli'de teröristlerce kullanılan 8 sığınak imha edildi
        Tunceli'de 88 deprem konutu kurayla hak sahiplerine teslim edildi
        Tunceli'de 88 deprem konutu kurayla hak sahiplerine teslim edildi
        Tunceli'de karın eridiği dağ eteklerinde bahar çiçekleri açtı
        Tunceli'de karın eridiği dağ eteklerinde bahar çiçekleri açtı