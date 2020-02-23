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Üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmalarında 50'nci gün

DHA

TUNCELİ'de, 5 Ocak'tan beri haber alınamayan, Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 50'nci günde de sürdürüldü. Abla Aygül Doku, dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüklerini belirterek, "Gülistan ile ilgili bütün ihtimalleri değerlendirdiklerini ve en kısa sürede özel olarak görevlendireceği ekibin Tunceli'ye geleceğini söyledi" dedi. 
Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak'ta kaldığı yurttan çıktıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da oturan ailesinin, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulunmasıyla arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan tespitler üzerine arama çalışmaları, Gülistan'ın son görüldüğü Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde yoğunlaştırıldı.
BARAJ GÖLÜNÜN DEBİSİ DÜŞÜRÜLDÜ
Gülistan Doku'nun bulunması için çalışmalar, 50'nci günde de sürdürüldü. Arama çalışmalarına AFAD görevlileri ile Adana Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma AramaKurtarma (JAK) timleri ve Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı su altı aramakurtarma ekipleri katıldı. Uzunçayır Baraj Gölü'nde görüş uzaklığının sıfır olması nedeniyle tahliye türbinleri açılarak, debi 6 metreye düşürüldü. Gölde botlar ile yüzey ve kıyı araması gerçekleştirildi. Kayıp Gülistan'dan bugün de ize rastlanılmadı.
AYGÜL DOKU: BAKAN SOYLU, TUNCELİ'YE ÖZEL EKİP GELECEĞİNİ SÖYLEDİ
Tunceli'de dün temaslarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gülistan Doku'nun ailesiyle de bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin bilgi veren Gülistan'ın ablası Aygül Doku, Bakan Soylu'nun özel ekip görevlendireceğini kendilerine ilettiğini söyledi. Doku, "Dün akşam saatlerinde Sayın İçişleri Bakanımız ile bir görüşme yaptık. Bakanımızdan sudaki çalışmalar gibi diğer bütün ihtimallerin de değerlendirilmesi gerektiğini talep edip, özel bir çaba göstermesini istedik. İçişleri Bakanımız bizleri dinledikten sonra Gülistan ile ilgili bütün ihtimalleri değerlendirdiklerini ve en kısa sürede özel olarak görevlendireceği bir ekibin Tunceli'ye geleceğini aktardı. Sayın Bakanımız ayrıca Gülistan'ın kaybolmasıyla ilgili soruşturmasının devam ettiğini, suyun içinde ya da başka bir durum olmuş ise her ihtimali değerlendirilerek, soruşturmanın devam edeceğini ifade etti" diye konuştu. 

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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