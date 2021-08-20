Tunceli'de, 7 kişide Delta varyantı çıkan köy karantinaya alındı



Serhat Ozan YILDIRIM/OVACIK (Tunceli), (DHA)TUNCELİ'nin Ovacık ilçesine bağlı Topuzlu köyü, koronavirüs vaka sayılarının artması ve 7 kişide Delta varyantının görülmesi üzerine 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Ovacık ilçesine bağlı Topuzlu köyü, koronavirüs testi pozitif çıkanların sayısının artması, 7 kişide de Delta varyantı ve onlarla temaslı kişi sayısının da yoğun olması nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Topuzlu köyünde son dönem Covid-19 pozitif hasta sayımızın artması, mevcut Delta varyantı ve çoklu temas nedeniyle yüksek risk teşkil ettiğinden, 19.08.2021 tarihinden itibaren 14 gün karantina altına alınmasına karar verilmiştir" denildi. Jandarma tarafından köyün giriş ve çıkışları kapatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli / Ovacık Serhat Ozan YILDIRIM

2021-08-20 11:05:52



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.