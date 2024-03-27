Tunceli'de taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Tunceli'de taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Tunceli'de taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Atatürk Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Bulvarı'ndaki kavşakta, sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 62 T 0054 plakalı taksi ile 27 ASN 159 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kara yolunda bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım araçların çekilmesinin ardından normale döndü.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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