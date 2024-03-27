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        Tunceli'de taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Tunceli'de taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 15:59 Güncelleme: 27.03.2024 - 15:59
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        Tunceli'de taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Tunceli'de taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Atatürk Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Bulvarı'ndaki kavşakta, sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 62 T 0054 plakalı taksi ile 27 ASN 159 plakalı motosiklet çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kara yolunda bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

        Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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