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        Tunceli'de baraja karışan atık su nedeniyle belediyeye para cezası verildi

        Tunceli'de, bir mahallenin atık sularının Uzunçayır Baraj Gölü'ne karıştığı gerekçesiyle belediyeye 1 milyon 161 bin 568 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 13:12 Güncelleme: 21.03.2024 - 13:12
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        Tunceli'de baraja karışan atık su nedeniyle belediyeye para cezası verildi
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        Tunceli’de, bir mahallenin atık sularının Uzunçayır Baraj Gölü'ne karıştığı gerekçesiyle belediyeye 1 milyon 161 bin 568 lira ceza kesildi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, kentin bazı alanlarında 19 Mart'ta denetim gerçekleştirdi.

        Ekipler, bu kapsamda Aktuluk Mahallesi'ndeki incelemelerinde, atık suların arıtılmadan kanalizasyon hattıyla Uzunçayır Baraj Gölü'ne deşarj edildiğini tespit etti.

        Gerekli işlemlerin ardından Tunceli Belediyesine, 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20. maddesine göre 1 milyon 161 bin 568 lira idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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