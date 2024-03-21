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        Tunceli Belediyesi'ne 1 milyon 161 bin lira 'atık su' cezası

        TUNCELİ'de atık suyun baraj gölüne boşaltıldığının tespit edilmesi üzerine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce, sorumluluğu bulunan Tunceli Belediyesi'ne 1 milyon 161 bin 568 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 11:12 Güncelleme: 21.03.2024 - 11:15
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        Tunceli Belediyesi'ne 1 milyon 161 bin lira 'atık su' cezası
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        TUNCELİ’de atık suyun baraj gölüne boşaltıldığının tespit edilmesi üzerine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nce, sorumluluğu bulunan Tunceli Belediyesi’ne 1 milyon 161 bin 568 lira ceza kesildi.

        Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu’nun Munzur ile Pülümür Çayı ile baraj göllerinin temizliğiyle ilgili verdiği talimat doğrultusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Çalışmada, kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Aktuluk Mahallesi’nin atık sularının arıtmaya tabi tutulmadan kanalizasyon hattı ile birçok balık ile kuş türünün yaşadığı Uzunçayır Baraj Gölü’ne deşarj edildiği tespit edildi.

        Tespitin ardından atık suları toplayan kanalizasyon sistemi ile atık suların arıtıldığı ve arıtılmış atık suların bertarafının sağlandığı atık su altyapı sistemlerinin kurulması, bakımı, onarımı, ıslahı ve işletilmesinden sorumlu olan Tunceli Belediye Başkanlığı’na 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20’nci maddesine göre 1 milyon 161 bin 568 lira idari para cezası uygulandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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