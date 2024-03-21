Tunceli'de "Nevruz Lokması Dağıtımı ve Birlik Cemi" etkinliği yapıldı

Yemeğin ardından birlik cemi yapılan etkinlikte, halk ozanları tarafından deyişler söylendi, semah dönüldü.

Etkinlik, Valilik ile Hacı Bektaş-ı Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneğince Tunceli Cemevi’nde gerçekleştirildi.

Tunceli’de Nevruz Bayramı dolayısıyla "Nevruz Lokması Dağıtımı ve Birlik Cemi" etkinliği düzenlendi.

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