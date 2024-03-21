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        Tunceli'de "Nevruz Lokması Dağıtımı ve Birlik Cemi" etkinliği yapıldı

        Tunceli'de Nevruz Bayramı dolayısıyla "Nevruz Lokması Dağıtımı ve Birlik Cemi" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 23:55 Güncelleme: 21.03.2024 - 23:55
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        Tunceli'de "Nevruz Lokması Dağıtımı ve Birlik Cemi" etkinliği yapıldı
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        Tunceli’de Nevruz Bayramı dolayısıyla "Nevruz Lokması Dağıtımı ve Birlik Cemi" etkinliği düzenlendi.

        Etkinlik, Valilik ile Hacı Bektaş-ı Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneğince Tunceli Cemevi’nde gerçekleştirildi.

        Alevi dedesinin birlik ve lokma duasıyla başlayan programda katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        Yemeğin ardından birlik cemi yapılan etkinlikte, halk ozanları tarafından deyişler söylendi, semah dönüldü.

        Programa, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Nuh Köroğlu, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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