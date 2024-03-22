Tunceli merkezli uyuşturucu operasyonunda 40 şüpheli yakalandı
Tunceli merkezli 4 ilde düzenlenen "Narkoçelik-Munzur Operasyonu"nda 40 şüpheli gözaltına alındı.
Tunceli merkezli 4 ilde düzenlenen "Narkoçelik-Munzur Operasyonu"nda 40 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.
Ekipler, Tunceli, Elazığ, Bingöl ve Erzincan'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenledikleri operasyonlarda 40 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerdeki aramalarda, 288 sentetik ecza hap, bir miktar esrar, uyuşturucu kullanma aparatı, 3 tabanca, 3 kama, döner bıçağı, 7 cep telefonu ve 4 flash bellek ele geçirildi.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.