Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Tunceli merkezli uyuşturucu operasyonunda 40 şüpheli yakalandı

        Tunceli merkezli 4 ilde düzenlenen "Narkoçelik-Munzur Operasyonu"nda 40 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 10:57 Güncelleme: 22.03.2024 - 10:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tunceli merkezli uyuşturucu operasyonunda 40 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tunceli merkezli 4 ilde düzenlenen "Narkoçelik-Munzur Operasyonu"nda 40 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

        Ekipler, Tunceli, Elazığ, Bingöl ve Erzincan'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenledikleri operasyonlarda 40 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Adreslerdeki aramalarda, 288 sentetik ecza hap, bir miktar esrar, uyuşturucu kullanma aparatı, 3 tabanca, 3 kama, döner bıçağı, 7 cep telefonu ve 4 flash bellek ele geçirildi.

        Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde kaza görüntüsü ortaya çıktı!
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde kaza görüntüsü ortaya çıktı!
        Başbakan kendini sakladı: "Rahatsız edici gözlerle bakmayın"
        Başbakan kendini sakladı: "Rahatsız edici gözlerle bakmayın"
        Milli Takım'ın Macaristan 11'i
        Milli Takım'ın Macaristan 11'i
        Otobüste genç kadını taciz etti! Yolcular dövdü tutuklandı!
        Otobüste genç kadını taciz etti! Yolcular dövdü tutuklandı!
        Dövize faiz freni
        Dövize faiz freni
        Yeşilçam'ın gamzeli güzeli hayatını kaybetti
        Yeşilçam'ın gamzeli güzeli hayatını kaybetti
        1980'li yılların rekortmeni
        1980'li yılların rekortmeni
        Bakan Yerlikaya'dan o magandayla ilgili açıklama: Gereği yapıldı!
        Bakan Yerlikaya'dan o magandayla ilgili açıklama: Gereği yapıldı!
        Giroud'nun yerine Icardi
        Giroud'nun yerine Icardi
        Melisa silahla teslim oldu! Kocaya kurşun yağmuru!
        Melisa silahla teslim oldu! Kocaya kurşun yağmuru!
        Renault CEO'sundan Avrupa'ya açık mektup
        Renault CEO'sundan Avrupa'ya açık mektup
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Cennetten dünyaya"
        "Cennetten dünyaya"
        Fenerbahçe hücumda zirvede!
        Fenerbahçe hücumda zirvede!
        Empire State binasında Star Wars şovu
        Empire State binasında Star Wars şovu
        Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
        Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
        Şırnak'ta sel faciası! Canlarını zor kurtardılar
        Şırnak'ta sel faciası! Canlarını zor kurtardılar
        Bir yastıkta kocamak tarih mi oluyor?
        Bir yastıkta kocamak tarih mi oluyor?
        Milli Siyaset Güvenlik Belgesi güncelleniyor
        Milli Siyaset Güvenlik Belgesi güncelleniyor
        Sendikacının kıdem tazminatı isyanı
        Sendikacının kıdem tazminatı isyanı

        Benzer Haberler

        Tunceli'de "Nevruz Lokması Dağıtımı ve Birlik Cemi" etkinliği yapıldı
        Tunceli'de "Nevruz Lokması Dağıtımı ve Birlik Cemi" etkinliği yapıldı
        Tunceli'de baraja karışan atık su nedeniyle belediyeye para cezası verildi
        Tunceli'de baraja karışan atık su nedeniyle belediyeye para cezası verildi
        Tunceli Belediyesi'ne 1 milyon 161 bin lira 'atık su' cezası
        Tunceli Belediyesi'ne 1 milyon 161 bin lira 'atık su' cezası
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü
        Tunceli'de çıkan sopalı kavgayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı
        Tunceli'de çıkan sopalı kavgayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı
        'Almanya'yı akıllandıran Türk', Prof. Dr. Albayrak: Memleketim Tunceli'ye d...
        'Almanya'yı akıllandıran Türk', Prof. Dr. Albayrak: Memleketim Tunceli'ye d...