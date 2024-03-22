Tunceli merkezli uyuşturucu operasyonunda 40 şüpheli yakalandı

Adreslerdeki aramalarda, 288 sentetik ecza hap, bir miktar esrar, uyuşturucu kullanma aparatı, 3 tabanca, 3 kama, döner bıçağı, 7 cep telefonu ve 4 flash bellek ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

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