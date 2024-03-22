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        4 ilde 'Narkoçelik- Munzur' operasyonu; 40 gözaltı

        TUNCELİmerkezli 4 ilde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik 'Narkoçelik-Munzur' adlı operasyonda 40 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 11:30 Güncelleme: 22.03.2024 - 11:35
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        4 ilde 'Narkoçelik- Munzur' operasyonu; 40 gözaltı
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        TUNCELİmerkezli 4 ilde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik 'Narkoçelik-Munzur' adlı operasyonda 40 şüpheli, gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip sonrası uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik 'Narkoçelik-Munzur' adlı operasyon düzenledi. Tunceli, Elazığ, Bingöl ve Erzincan'da belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 40 şüpheli, gözaltına alındı. Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda, 3 kilo 116 gram esrar, 288 sentetik hap, 1 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 3 ruhsatsız tabanca, 3 kama, 1 döner bıçağı, 7 cep telefonu ve 4 USB bellek ele geçirildi. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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