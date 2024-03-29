Tunceli'de sandık kurulu başkanlarına eğitim verildi

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde görev alacak sandık kurulu başkanları için eğitim düzenlendi.

İlçe Seçim Kurulu Müdürlüğünce Çemişgezek Belediyesi Sinema Salonu'nda düzenlenen eğitimde, sandık başkanlarına görevleri, yetki ve sorumlulukları ile seçim kuralları hakkında bilgi verildi.

Seçim Kurulu Müdürü Öner Gerçek, yaptığı konuşmada, seçim işlemlerinin hatasız yürütülmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Seçim kurallarının ihmal edilmemesi gerektiğini belirten Gerçek, "Seçim kurallarının ihlal edilmemesi için oy verecek seçmeni şahsen tanısanız bile kimliğinin tespit edileceği belge olmadan oy kullandıramazsınız. Kimlik numarası ile seçmen listesindeki bilgileri karşılaştırınız, istisnai de olsa yaşanacak bir olumsuzlukta görev kusuru sizin üzerinizde kalır." dedi.