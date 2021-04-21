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Tunceli'nin ovaları kardelen, nergis ve düğün çiçekleriyle rengarenk oldu

Yılın yaklaşık 4 ayı beyaz örtüyle kaplı olan, Munzur ve Mercan dağları arasında kurulu Ovacık'ta, baharın gelişiyle doğada oluşan güzellikler ilgi çekiyor

Tunceli'nin ovaları kardelen, nergis ve düğün çiçekleriyle rengarenk oldu
AA

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, ilkbaharın gelişiyle karların eridiği ovalarda açan kardelen, nergis ve düğün çiçekleri göz kamaştırıyor.

AA'nın haberine göre yılın yaklaşık 4 ayı beyaz örtüyle kaplı olan, Munzur ve Mercan dağları arasında kurulu Ovacık'ta, baharın gelişiyle doğada oluşan güzellikler ilgi çekiyor.

Yüksek kesimlerinde kış, ovalarda ise bahar havasının yaşandığı ilçede, hava sıcaklığının artmasıyla yeşile bürünen araziler ve kar sularıyla akan dereler hayran bırakıyor.

Ziyaret köyü mevkisindeki bir tarlada açan nergis, çiğdem, kardelen ve düğün çiçekleri de sarı, mor ve beyaz renkleriyle doyumsuz manzaralar oluşturuyor.

Zarifliğiyle dikkat çeken çiçekler, zirveleri karla kaplı dağlarla bütünleşerek adeta görsel şölen sunuyor.

Çetin kışın ardından besicilerce ahırdan çıkarılan küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar da yeşilin tonlarına bürünen meralara ayrı bir renk katıyor.

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