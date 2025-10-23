Tur Dağı nerede? Tur Dağı hangi şehirde, ülkede?

TUR DAĞI NEREDE?

Tur Dağı, Orta Doğu’nun en kutsal coğrafyalarından biri olan Sina Yarımadası’nın güneyinde yer alır. Yaklaşık 2.285 metre yüksekliğiyle, Mısır’ın en önemli dini ve tarihi dağlarından biridir. Hem İslam, hem Hristiyanlık, hem de Yahudilik için büyük manevi anlam taşır; çünkü kutsal kitaplarda Hz. Musa’nın Tanrı’dan vahiy aldığı dağın bu olduğu kabul edilir. Dağ, Sina Çölü’nün sert kayalıkları arasında yükselir ve çevresindeki turuncu-kızıl granit yapısıyla günün her saatinde renk değiştirir. Güneşin doğuşunda altın rengine, batışında ise mor ve kızıl tonlara bürünür. Bu renk geçişleri, Tur Dağı’nı yalnızca dini bir sembol değil, aynı zamanda doğanın bir mucizesi haline getirir.

TUR DAĞI HANGİ ŞEHİRDE?

Tur Dağı, Mısır’ın Güney Sina (South Sinai) bölgesinde, Saint Catherine (Azize Katerina) kasabasına yakın konumda yer alır. Bu kasaba, dağa tırmanmak isteyen ziyaretçilerin başlangıç noktasıdır. Bölge, 1.500 metre rakımlı bir yayla üzerinde yer alır ve etrafı dağlarla çevrilidir. Saint Catherine, hem doğa hem de tarih açısından eşsizdir. Burada, 6. yüzyılda Bizans İmparatoru Justinianus tarafından yaptırılan Azize Katerina Manastırı bulunur. Bu manastır, Hristiyan dünyasının en eski ve hâlâ aktif olan manastırlarından biridir. Aynı zamanda UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alır.

TUR DAĞI HANGİ ÜLKEDE? Tur Dağı, Mısır Arap Cumhuriyeti sınırları içindedir. Sina Yarımadası'nın güneyinde yer alan bu bölge, Afrika ile Asya'yı birbirine bağlayan stratejik bir noktadır. Mısır hükümeti tarafından koruma altına alınmış olan Saint Catherine Doğal Rezerv Alanı içerisinde bulunur. TUR DAĞI'NA NASIL GİDİLİR? Tur Dağı'na ulaşmak için en kolay yol, Mısır'ın Şarm El-Şeyh şehri üzerinden geçer. İstanbul'dan Şarm El-Şeyh'e direkt uçuşlar bulunur ve uçuş süresi yaklaşık 2,5 saat sürer. Şarm El-Şeyh'ten Saint Catherine kasabasına özel araçla ya da tur otobüsleriyle yaklaşık 3 saatlik bir kara yolculuğu yapılır. Kasabaya varıldığında genellikle gece tırmanışları tercih edilir. Ziyaretçiler, rehber eşliğinde deve sırtında ya da yürüyerek yaklaşık 2,5–3 saat süren bir tırmanış yaparlar. Amaç, sabahın ilk ışıklarında zirveye ulaşarak güneşin doğuşunu izlemektir. Gün doğumunda gökyüzü ve dağ renk değiştirir, atmosfer sessizliğe bürünür ve manzara nefes kesici hale gelir.