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        Haberler Gündem Tur teknesinde yangın! 4 kişi yaralandı

        Tur teknesinde yangın! 4 kişi yaralandı

        Marmaris'te tur teknesinde çıkan yangında 4 kişi yaralandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tahliye ve söndürme çalışmalarını sürdürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 18:40 Güncelleme: 14.07.2024 - 18:40
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde ahşap tur teknesinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Tahliye ve söndürme çalışmaları devam ediyor.

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        İçmeler Mahallesi Kızılbük mevkisi açıklarında "Eagles" isimli günübirlik ahşap tur teknesinde yangın çıktı.

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        İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

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        Yangında ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

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        Çevredeki teknelerin de destek verdiği çalışmayla tahliye edilenler, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı iskelesine getiriliyor.

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        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, söndürme ve tahliye çalışmalarını sürdürüyor.

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        Aksaz Deniz Üssünden de bölgeye yangın söndürme teknesi sevk edildiği öğrenildi.

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