        Türev Uludağ MasterChef'in konuğu oluyor! Türev Uludağ kimdir?

        MasterChef'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Her gün birbirinden zorlu yemeklerin yapıldığı, her hafta değerli konukların ağırlandığı programa, ünlü şef Türev Uludağ konuk oluyor. Ünlü şef, MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılara mutfağa dair tecrübelerini aktaracak. Yarışmaya konuk olması sebebiyle Türev Uludağ'ın hayatı ve kariyeri gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Türev Uludağ kimdir, kaç yaşında, nereli?" İşte Türev Uludağ biyografisi...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2025 - 20:59 Güncelleme: 31.10.2025 - 20:59
        Türev Uludağ, MasterChef'e konuk oluyor. Japon mutfağında kültür elçisi olma yolunda bronz madalya alan ünlü şef, yarışmacılara közde içli köfte ve teretürün inceliklerini öğretecek. Yayınlanan yeni bölüm fragmanının ardından, Türev Uludağ'ın hayatı ve nerelerde çalıştığı merak konusu oldu. Peki, "Türev Uludağ kimdir, kaç yaşında, nereli?" İşte Türev Uludağ hayatı ve kariyeri...

        TÜREV ULUDAĞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

        Adana’nın Pozantı ilçesinde 1987 yılında doğan Türev Uludağ, gastronomi dünyasında kendine özgü tarzıyla dikkat çeken bir isim olarak öne çıkıyor. Eğitimini Uludağ Üniversitesi Turizm Fakültesi’nde tamamlayan Uludağ, profesyonel mutfak kariyerine 2010 yılında İstanbul’da açtığı Reçel Türevleri adlı mekânla başladı.

        Kendi reçel markasıyla 51 çeşit yerel lezzeti tüketiciyle buluşturan şef, kısa sürede kahvaltı kültürüne yeni bir soluk getirdi. Pozantı’da kurduğu üretim tesisinde otellere ve restoranlara ürün tedarik eden Uludağ, girişimci yönüyle de dikkat çekti.

        2023 Kahramanmaraş depremlerinde afet bölgelerine giderek binlerce kişiye sıcak yemek hazırlayan Uludağ, sosyal sorumluluk yönüyle de ön plana çıktı. 2023 ve 2025 yıllarında MasterChef Türkiye programına konuk şef olarak katılarak yarışmacılara hem ilham hem de tecrübesini aktardı.

