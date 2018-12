Turgutlu'da dün akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini arttırarak devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Bozkurt Mahallesi Yorulmaz Sokak'ta, yağmur sularının taşıdığı çöplerin tıkadığı rögarlar taştı, sokak göle dönerken, zemin kattaki bazı evleri ise su bastı. İlçenin bazı yerlerinde de cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, tıkanan rögarları açarken, göle dönen cadde ve sokaklarda su tahliye çalışmalarına başladı.

"HER YAĞMURDA YÜREĞİMİZ AĞZIMIZA GELİYOR"

Yorulmaz Sokak sakinlerinden Aslı Çelik, "Bu bizim kaderimiz mi? Her yağmurda yüreğimiz ağzımıza geliyor. Her yağmurda evlerimizi su basıyor. Ne olacak bu sokağın hali" diyerek, tepkisini dile getirdi. Bozkurt Mahallesi Muhtarı Hüsnü Nişli ise "Yorulmaz Sokak'ta her yağmurda yaşanan sıkıntıyı daha önce Belediye'ye bildirdik. Ancak ilgilenen olmadı. Üzüm Sokak ile Kiraz Sokağın kesiştiği yerde tümsek var. Yağan yağmur suyu her seferinde buradaki yan sokaktan Yorulmaz Sokağa akarak zemin katlarda su baskınlarına neden oluyor. Belediyeden mümkünse bu sorunumuza bir çözüm istiyoruz" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ