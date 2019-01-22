Şişli’de ünlü bir et restoranında yemek yedikten sonra dışarıya çıkan Arap çift, içerisinde 20 bin lira olan çantasını kapkaççılara kaptırdı.

Olay, geçen pazar günü Şişli Harbiye Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İHA'nın haberine göre, karı ve koca Arap turist, cadde üzerindeki ünlü bir et restoranında yemek yedikten sonra dışarıya çıktı. Bu esnada cadde üzerinde seyir eden araçtan inen 2 kapkaççı, Arap çiftin içerisinde yaklaşık 20 bin lira olduğu iddia edilen çantasını çaldı. Daha sonra kapkaççılar geldikleri araca binerek kayıplara karıştı. Neye uğradıklarını şaşıran Arap çift çevredekilerden yardım istedi. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kapkaçı gerçekleştiren kişileri yakalamak için çalışma başlattı.



Kapkaç anını anlatan gördü tanığı Adnan Erdinç, “Turistler sokağa çıktığı esnada bir araba yanaştı. Arabadan inen kişiler turistlerin çantasını çaldı. Daha sonra arabaya binerek kaçtılar” dedi. Yaşanan kapkaç anları güvenlik kameralarına yansıdı.