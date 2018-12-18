Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizmde sağlıklı ve kapsamlı yol haritalarının oluşturulması amacıyla istatistiklerin tek elden toplanıp işlenebileceği Türkiye'nin bu alandaki ilk veri merkezini kuracak. Türkiye'nin yeni tanıtım stratejisini hazırlayarak, gelecek yıldan itibaren uygulamaya koymayı ve bu çerçevede "Türkiye Markası"nı oluşturmayı planlayan Bakanlık, "veri merkezi" ile hali hazırda farklı kurum ve kuruluşlarda bulunan turizm istatistiklerinin tek elde toplanarak, turizmle ilgili bilgilerin sağlıklı bir zemine kavuşturulmasını amaçlıyor.



Bu kapsamda, kurulacak merkez, kamu kurum ve kuruluşları ile turizm sektöründen gelen tüm verileri bünyesinde toplayacak. Söz konusu verilerin tekilleştirilmesi çalışmalarının 2-2,5 aylık bir sürede tamamlanması öngörülüyor.

TÜRKİYE HAKKINDAKİ ALGI DA ÖLÇÜLECEK



Merkezde, sınır giriş-çıkış istatistiklerinin yer aldığı klasik verilerin yanı sıra geceleme sayılarından, turizm gelirlerine kadar uzanan geniş bir yelpazede istatistik bilgilerine yer verilecek.



Ayrıca yabancı turistlerin Türkiye'ye kaçıncı kez geldiği, hangi ülkeden ziyaretçilerin Türkiye'yi tercih ettiği veya etmediği, Türkiye'ye ilk defa gelenler gibi turist profillerini yansıtan detaylı verilere de merkez üzerinden ulaşılabilecek.



Veri merkeziyle Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turistlerin ülkelerine ve özelliklerine göre niteliklerinin, Türkiye hakkındaki algılarının net olarak fotoğrafı çekilebilecek. Bu veriler, "bireysel tanıtım" hamlelerinin temelini de oluşturacak.



Veri merkezi böylelikle ülkelere yönelik turizm planları oluşturulurken, turistlerin nitelikleri de dikkate alınarak, daha sağlıklı ve kapsamlı yol haritalarının temelini atacak.



YENİ DİJİTAL PORTAL



Bakanlık, ayrıca 2019'da Türkiye'nin tanıtımıyla ilgili dijital dünyada yürütülen faaliyetlerin her yönüyle yansıtılacağı, yeni bir portalı da hayata geçirmeyi planlıyor. Bu noktada gereken tüm ihtiyaçları saptayan Bakanlık, dünyaca tanınan, uluslararası bir firmayla portalın kurulması için çalışma başlattı. Portal, web, sosyal medya ve cep telefonlarından erişebilecek "mobil" uygulama olarak bütünleşik bir şekilde hizmet verecek.



Bakanlık turizmle ilgili bazı noktalarda şikayetlerin de yansıdığı iletişim merkezi "Alo 176"yı da gelecek yıl yeni bir yapıya kavuşturmayı planlıyor. Bu kapsamda, çağrı merkezi üzerinden sadece devlet bazında değil sektöre ilişkin şikayet ve önerilere yönelik veriler de alınacak.

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