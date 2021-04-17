"Turizm cenneti Nemrut Krater Gölü"ne ulaşım için ekiplerin karla mücadelesi sürüyor

AA

İl Özel İdaresi ekipleri, 12 Nisan'dan bu yana "Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN)" projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan turizm cenneti Nemrut Krater Gölü'ne giden yolda karla mücadele ediyor.

Ekipler, yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gören gölün yolunu, iki günde tamamen ulaşıma açmayı planlıyor.

İl Özel İdaresi Merkez Şantiye Şefi Nail Aşit, gazetecilere, pazartesinden bu yana kentte karla mücadelenin son ayağı olan Nemrut Krater Gölü yolunun ulaşıma açılması için çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

Kar kalınlığının yer yer 10 metreyi bulduğu bölgede yolun yüzde 80'inin ulaşıma açıldığını ifade eden Aşit, "İnşallah 1-2 günde krater gölüne ulaşacağız. Soğuk hava ve kar kalınlığından dolayı arkadaşlarımız burada çok zor şartlarda çalışıyor. Tabii ki Nemrut Krater Gölü turizm ve ülkemiz için oldukça önemli bir konuma sahip. Burayı da bir iki günde açıp halkımızın hizmetine sunacağız. Bugüne kadar karla mücadelede yaklaşık 20 bin kilometre çalışmamız oldu." dedi.