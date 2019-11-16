TBMM Genel Kurulu'ndan kabul edilen konaklama vergisi önergesi, turizmcileri hareket geçirdi. Sektörün üç farklı kuruluşu bir araya gelerek, yapılan düzenlemenin sektörü olumsuz etkileyeceğini belirtti.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin ve Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin tarafından yapılan ortak açıklamada, "Yakın tarihte yürürlüğe konan Türkiye turizm geliştirme ve tanıtım ajans payı kesintisini yönetmeye hazırlanan sektör bu sefer getirilen ‘konaklama vergisi’ nedeniyle daha da yüksek bir oranlı maliyet ile mücadele etmeye çalışacaktır. 2015 ve 2016 yıllarında yaşanan daralma sonucu henüz rekabet gücünü toparlamaya başlamış turizm sektörünün bu ek maliyetlerle hedeflere ulaşabilmesi kolay olmayacaktır" denildi.

'ORANLAR YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLSİN'

Üç başkan, sektöre yönelik maliyet kalemlerinde gerçekleştirilecek düzenlemelerde sektör paydaşları ile istişare yapılmasını beklediklerini kaydederek, "Bu düzenlemenin de olumsuz sonuçlarını tecrübe etmeden ilk fırsatta gözden geçirilmesi, sektörümüzün 2023 turizm hedefleri 75 milyon turist ve 65 milyar dolar turizm gelirine ulaşılması açısından kritik öneme sahiptir. Konaklama vergisinin sadece geceleme hizmeti için uygulanması, bölgelere ve turizm sezonuna göre oranların yeniden gözden geçirilmesi, sektörün 2020 yılı kontenjan sözleşmelerinin yürürlükte olduğu dikkate alınarak 1 Kasım 2020 tarihinden itibaren başlatılması önemli bir ön adım olacaktır" ifadeleri ile beklentilerini sıraladı.

Konaklama vergisinde oran yüzde 2 oranında belirlenmiş durumda. Sektör örgütlerinden yapılan açıklamaya göre, söz konusu verginin tüketici nezdinde olumsuz algı oluşturacağı ve bu durumun da hem iç hem de dış turizmde kendisini gösterme riskinin bulunduğu aktarılıyor.