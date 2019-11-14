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Konaklama vergisinde başa dönüş

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Plan Bütçe Komisyonu'nda konaklama tesisinin türüne göre 6 TL ile 18 TL arasında maktu vergiye çevrilen konaklama vergisi tekrar yüzde 2 oranına çekiliyor. Teklifi veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Mali ve İdari İşler Başkanı Vedat Demiröz, 1 Nisan itibarıyla yıl sonuna kadar yüzde 1, 1 Ocak 2021 itibarıyla da verginin yüzde 2 olacağını söyledi. Genel Kurul'da önerge ile değişiklik yapılacak

sahil

Plan Bütçe Komisyonu'nda konaklama tesisinin türüne göre 6 TL ile 18 TL arasında maktu vergiye çevrilen konaklama vergisi tekrar yüzde 2 oranına çekiliyor. Genel Kurul'da önerge ile değişiklik yapılacak."

Meclis'teki yasa teklifinin sahibi olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Mali ve İdari İşler Başkanı Vedat Demiröz dün konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

"Ülkemize dışarıdan gelen 50 milyona yakın yabancı var ve yurt içinden de yapılan seyahatlerle turizmde Türkiye'nin yıllık geliri TL cinsinden 150-200 milyar civarında." diyen Demiröz,  "Benim getirdiğim teklifte nispi oran vardı ama verilen bir önergeyle maktuya çevrildi. Şunu ifade edeyim: Maktu olarak alınmasında sakıncalar olduğuna biz de kaniyiz, biz de görüşlerimizi tekrar dile getiriyoruz ve büyük ihtimalle -ki arkadaşlarım bana onu ilettiler- tekrar nispi orana döneceğiz."şeklinde konuştu.

Demiröz, açıklamasında "Bu düzenleme yapıldığı takdirde konaklama vergisi de hasılat üzerinden 1 Nisan 2020'den başlamak üzere, yıl sonuna kadar yüzde 1, 1 Ocak 2021'den itibaren de yüzde 2 olarak alınmak üzere inşallah sizin oylarınızla yasalaşacak." dedi

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