Turizm sektörünü yakından ilgilendiren 'Konaklama Vergisi'nde flaş bir gelişme yaşandı. Buna göre, Plan bütçe komisyonuna 6802 sayılı Kanunun 34'üncü maddesi hakkında verilen önerge ile, "Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart hotel, misafirhane ve kamping gibi konaklama tesisleri ile dağ ve yayla evi gibi kırsal turizm tesislerinde verilen geceleme hizmeti konaklama vergisine tabidir" şeklinde değişiklik yapılması talep edildi.

Verilen teklife göre, konaklama vergisi tutarlarının şu şekilde olması öngörülüyor;

KONAKLAMA VERGİSİ TUTARLARI Konaklama Tesisinin Türü Vergi Tutarı TL (Kişi başına gecelik) 5 yıldızlı otel ve tatil köyler 18 4 yıldızlı otel ve tatil köyler 12 3 yıldızlı oteller ve belediye belgeli konaklama tesisleri 9 2 ve 1 yıldızlı oteller, pansiyon, motel, apart hotel ve kampingler 6 Butik oteller ve özel konaklama tesisleri 18 Diğer 6