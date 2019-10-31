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HaberlerTurizmSON DAKİKA! Konaklama Vergisi'nde tutarlar belli oldu

Konaklama Vergisi'nde tutarlar belli oldu

Turizm sektöründe bir süredir konuşulan 'Konaklama Vergisi'nde sıcak bir gelişme yaşandı. Buna göre, 6802 sayılı Kanunun 34'üncü maddesi hakkında verilen önerge ile, "Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart hotel, misafirhane ve kamping gibi konaklama tesisleri ile dağ ve yayla evi gibi kırsal turizm tesislerinde verilen geceleme hizmeti konaklama vergisine tabidir" şeklinde değişiklik yapılması talep edildi. Plan bütçe komisyonuna verilen önergede en yüksek vergi tutarı kişi başına gecelik 18 TL olarak yer aldı

Konaklama vergisi

Turizm sektörünü yakından ilgilendiren 'Konaklama Vergisi'nde flaş bir gelişme yaşandı. Buna göre, Plan bütçe komisyonuna 6802 sayılı Kanunun 34'üncü maddesi hakkında verilen önerge ile, "Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart hotel, misafirhane ve kamping gibi konaklama tesisleri ile dağ ve yayla evi gibi kırsal turizm tesislerinde verilen geceleme hizmeti konaklama vergisine tabidir" şeklinde değişiklik yapılması talep edildi.

Verilen teklife göre, konaklama vergisi tutarlarının şu şekilde olması öngörülüyor;

KONAKLAMA VERGİSİ TUTARLARI
Konaklama Tesisinin TürüVergi Tutarı TL
 (Kişi başına gecelik)
5 yıldızlı otel ve tatil köyler18
4 yıldızlı otel ve tatil köyler12
3 yıldızlı oteller ve belediye belgeli konaklama tesisleri9
2 ve 1 yıldızlı oteller, pansiyon, motel, apart hotel ve kampingler6
Butik oteller ve özel konaklama tesisleri18
Diğer6

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