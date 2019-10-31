Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda dün başlayan görüşmeler bugün de devam edecek. Dijital hizmet vergisi, değerli konut vergisi ve konaklama vergisi olmak üzere üç yeni vergi getiren teklifte değişiklikler yapılacak.

Görüşmeler sırasında muhalefet milletvekilleri hakem ücretlerindeki vergi muafiyetinin kaldırılmasını eleştirdi. Konaklama vergisinin turizm işletmelerine yük getireceğini, Türkiye’nin turizmde rekabet gücünü azaltacağını, 2020 yılı turizm rezervasyonlarının yüzde 60’ının şimdiden bağlanması nedeniyle işletmelerin yeni vergiyi müşterilerine yansıtamayacağını savunan muhalefet milletvekilleri, ille de vergi alınacaksa gelirin merkezi bütçeye değil, konaklama tesislerinin bulunduğu belediyelere aktarılması gerektiğini belirttiler. Muhalefet partilerine mensup milletvekilleri, dünyada da uygulamanın turistlerden alınan vergilerin o kentin belediyelerine aktarılması yönünde olduğunu belirttiler.

Teklif sahibi AK Parti İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz, eleştirileri yanıtlarken, sporculardan alınan vergiler ve konaklama vergisi ile ilgili değişiklik yapacaklarını söyledi. Demiröz’ün verdiği bilgiye göre, sporcular ile ilgili vergi artışları, sözleşmesi devam eden sporculara uygulanmayacak, yeni yapılacak sözleşmelere uygulanacak.

Demiröz, yüzde 2 oranındaki konaklama vergisinde de sektörden gelen talep üzerine değişiklik yapacaklarını belirtti. Demiröz, oransal vergi yerine sabit vergi alınmasına yönelik önerge hazırlanacağını, konaklama tesislerinin özelliğine göre kademeli vergi belirleneceğini kaydetti. Buna göre, örneğin 5 yıldızlı otellerden müşteri başına gecelik 10 TL, 4 yıldızlı otellerde 8 TL gibi konaklama vergisi alınacak.

SPORCULARIN VERGİSİ ARTACAK

Sporculardan halen en üst ligdekiler için yüzde 15, en üst altı ligdekiler için yüzde 10, diğer ligdekiler için yüzde 5 oranında gelir vergisi alınıyor. Alınan vergiler bir havuzda toplanarak, kulüplerin amatör spor yatırımlarında kullanılmak üzere iade ediliyor.

Teklif ile en üst ligdeki sporcular için yüzde 15 olan gelir vergisi yüzde 20’ye çıkacak. Ücret ve transfer geliri 500 bin lirayı aşan sporcular beyannameye tabi olacaklar ve bu durumda yüzde 40’a kadar varan oranlarda vergi ödeyecekler.

Amatör spor harcamalarında kullanılmak üzere sporculardan alınan vergilerin kulüplere iadesinden de vazgeçilecek.

YERLİ VE YABANCI TURİSTTEN KONAKLAMA VERGİSİ

Teklif uyarınca yerli ve yabancı ayrımı olmaksızın konaklama tesislerinde kalanlardan konaklama vergisi alınacak. Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart, misafirhane ve kamping gibi konaklama tesislerinde 2020 yılında yüzde 1 oranında, 2021’den itibaren de yüzde 2 oranında vergi alınması öngörülüyor. Yapılacak değişiklik ile oransal vergi yerine, kişi başına gecelik sabit vergi alınacak.