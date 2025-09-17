Türk Hava Yolları, Port Sudan’a uçuş başlattı

Türk Hava Yolları bugün başlattığı Port Sudan uçuşlarıyla kıtadaki destinasyon sayısını 63’e yükseltti. Sudan’da açılış töreni gerçekleşti. Törene Sudan Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Seyf en-Nasr et-Ticani Harun Cabir, Sudan Bölge Havalimanı Direktörü Osman Elawad Elsiddig, Genel Sivil Havacılık Direktörü Abubakar Sıddık Muhammet Abdullah, Kızıldeniz Valisi Mustafa Muhammed Nur, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Üyesi Melih Şükrü Ecertaş, Türkiye'nin Sudan Büyükelçisi Fatih Yıldız ve birçok kişi katıldı.

TİCANİ: İKİ ÜLKE ARASINDA ÇOK BÜYÜK GELİŞMELERİN YAŞANMASINI UMUT EDİYORUZ

Sudan Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Seyf en-Nasr et-Ticani Harun Cabir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkür ederek, "Bugün, bizim için çok değerli ve çok güzel günlerden biridir. THY aracılığıyla dünyaya yeniden açılma fırsatı buluyoruz. Çok yakında ülkenin ana havalimanı olan Hartum Havalimanı’nda da Türk Hava Yolları’nın yeniden sefer yapmasını temenni ediyorum” dedi.

REKLAM

Türkiye’nin Sudan’a açılmasının yeni bir şey olmadığına dikkati çeken Bakan Cabir, şunları kaydetti:

"Biz tarihsel olarak da birbirimize açığız. İnşallah bu açılım artarak devam eder. Ayrıca sadece havayolları alanında değil, ulaşım, kültür, eğitim gibi çok sayıda alanda da iş birliği yapma imkanımız vardır. İki ülke arasında çok büyük gelişmelerin yaşanmasını umut ediyoruz." BÜYÜKELÇİ YILDIZ: SUDAN’DA DEVAM EDEN ÇATIŞMAYA RAĞMEN THY SEFER BAŞLATTI Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız, Sudan'da devam eden çatışmalara rağmen THY’nin tekrar ülkeye sefer başlattığını söyledi. Bu uçuşların başlatılmasının Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk Halkının kadirşinaslığını bir göstergesi olduğunu belirten Yıldız, “Bu uçuşlarla Türk halkının ve Türkiye devletini zor durumda kalan dostlarının yanında olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bu uçuşlarla Sudan'ın yalnız olmadığını, Sudan'ı yalnızlığa sürüklemek isteyenlere inat tekrar kararlığımızı, dostluğumuzu ortaya koyarak güçlü bir mesaj verdik. Bu uçuşlar Türk Hava Yolları’nın Türk dış politikasının ve diplomasisinin temel direklerinden biri olduğunu tekrar ortaya koymuştur. Seferlerin başlatılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

REKLAM ‘AFRİKA’DA MENŞEİ KITA DIŞI OLUP EN FAZLA DESTİNASYONA UÇAN ULUSLARARASI HAVAYOLU KONUMUNDAYIZ’ Törende konuşan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Üyesi Melih Şükrü Ecertaş ise “Türk hava yolları olarak, Cumhurbaşkanımız Recep tayyip erdoğan’ın vizyonu doğrultusunda dünyanın en fazla noktasına uçan havayolu konumuna ulaştık. Afrika kıtasına verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak, bugün 60’tan fazla noktaya sefer düzenleyen ve Afrika’da menşei kıta dışı olup en fazla destinasyona uçan uluslararası havayolu konumundayız. Bu başarımızı sadece ticari bir kazanım olarak değil, aynı zamanda ülkelerimiz arasındaki köprülerin güçlenmesi için bir katkı olarak görüyoruz. Bugün Port Sudan’ı İstanbul üzerinden yalnızca Türkiye’ye değil,131 ülkede 354 destinasyon ile dünyaya bağlıyoruz. Böylelikle Sudanlı dostlarımız iş, ticaret, eğitim ve turizm alanlarında çok daha geniş imkânlara erişebilecekler” dedi. Türk Hava Yolları misafirleri, 15 Aralık 2025 tarihine kadar satın alacakları biletlerle, 31 Mart 2026 tarihine kadar İstanbul’dan Port Sudan’a 585 USD’den; Port Sudan’dan İstanbul’a ise 638 USD’den başlayan fiyatlarla seyahat edebilecek. Kampanya kapsamında geçerli olan fiyatlar, Türk Hava Yolları’nın resmi web sitesinde sunulmakta olup, satış ofisleri ve acentelerde farklılık gösterebilmektedir.